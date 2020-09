Gifhorn

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem Robert Rosenfeldt von Gifhorn aus bereits Fahrradtouren nach Santiago de Compostela (2018) und Jerusalem (2019) bewältigte, folgte in diesem Sommer der nächste Streich: Eine Rundfahrt durch insgesamt neun Länder gen Nordkap und zurück – Corona zum Trotz.

Zur Galerie Robert Rosenfeldt ist bekannt für seine Radtouren. Nach Santiago de Compostela (2018) und Jerusalem (2019) war in diesem Jahr das Nordkap sein Ziel. Mehr als 8000 Kilometer kamen zusammen.

„Nach der Rückkehr aus Jerusalem gab es noch keine Pläne. Fest stand nur: Europa hat viel zu bieten und anstatt Hotels bevorzuge ich das Zelt. Eigentlich bin ich ja mehr der Typ für die warmen Temperaturen, doch das Extreme hat mich gereizt. Außerdem fehlte beim Blick auf die Europakarte eine Tour nach Norden“, erklärt Rosenfeldt das auserkorene Ziel in Norwegen. Über welche Strecke er dort ankommen sollte, war allerdings lange offen – Corona legte dem Vorhaben einige Steine in den Weg.

Für den Abstecher nach Russland gab es keine Erlaubnis

Mitte Juni brach der 68-Jährige trotz schlechten Wetters mit 70 Kilogramm Gepäck auf. Während der Fahrt nach Uelzen mehrten sich die Bedenken, welcher Weg einzuschlagen sei – zwar sollten einen Tag später die europäischen Grenzen wieder öffnen, aber zwei Tage vorher wurde für Schweden eine Reisewarnung herausgegeben. Unfälle oder Krankheiten wären deshalb nicht von der Versicherung übernommen worden. In der Hoffnung, die Reisewarnung werde bald aufgehoben, nahm Rosenfeldt die östliche Route über Polen und die baltischen Staaten Litauen, Lettland sowie Estland. Ursprünglich sah die Strecke auch einen Bogen durch Russland vor, aber weder die Botschaft noch die Visa-Stelle schickten rechtzeitig eine Antwort.

Nichtsdestotrotz ließen die Hindernisse den Langstreckenfahrer nicht zurückschrecken. Das Navigationsgerät, das trotz Aktualisierung nicht alle neugebauten Straßen Osteuropas kannte, zeigte grob den Weg zum Nordkap an. „Von Tallin in Estland nach Helsinki in Finnland nahm ich die Fähre – da war Partystimmung!“, berichtete Rosenfeldt von Finnen, die kistenweise Spirituosen in ihr Heimatland einlieferten. Ein Ereignis in Finnland blieb ihm besonders im Gedächtnis: „Ich fuhr auf der E 8, weit und breit nichts außer einem Gehöft. Plötzlich radelte vor mir ein Kind in der Fahrbahnmitte. Sofort stellte ich mein Rad ab und lief mit gehobenen Händen in den Verkehr, um den Jungen zu schützen. Die Finnen fahren zum Glück vorsichtig. Alles ging gut.“

Ein schnelles Foto am Nordkap vor der Rückfahrt

Nach mehr als 4000 Kilometern und vier Wochen Fahrt erreichte der Gifhorner schließlich im Juli das Nordkap – der nördlichste Punkt Festland-Europas. Ein fixes Foto auf dem Plateau und zurück ging es. Schließlich war der Rückweg über Schweden noch offen, das sollte genutzt werden. „Beim Passieren der Grenze verdeutlichten die finnischen Beamten, dass nun kein Zurück mehr möglich sei“, erzählt Rosenfeldt. „Und kurz nach Einreise zeigten sich die ersten Symptome. Na toll, Corona, dachte ich“. Allerdings stellte sich heraus, dass eine Kombination aus Erkältung und zu hoher Magnesium-Dosierung die Beschwerden hervorgerufen hatte. Auf dem Rückweg besuchte der Gifhorner noch einige Freunde und staunte nicht schlecht über das vermeintlich flache Dänemark, das doch hügeliger war als gedacht.

So kehrte der 68-jährige Rentner mit zehn Kilogramm Körpergewicht weniger, doch um einmalige Erfahrungen reicher wieder zurück nach Gifhorn. Mehr als 8000 Kilometer und 34 000 Höhenmeter später ein Blick in den heimatlichen Briefkasten: Die russische Föderation stelle dieses Jahr keine Visa mehr aus.

Von Hinnerk Jordan