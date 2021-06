Robert Preuß von der AfD will auch Landrat in Gifhorn werden

Landkreis Gifhorn

Auch die AfD möchte gerne den Chefsessel im Gifhorner Schloss und präsentiert mit Robert Preuß ihren Landratskandidaten – das ist der inzwischen fünften Bewerber um diesen Posten für die Wahl im September.

Der AfD-Kreisverband hat sich einstimmig für den 35-jährigen Robert Preuß ausgesprochen. In der Kommunalpolitik ist der Gifhorner kein Unbekannter: Er zog 2016 als jüngstes Mitglied in den Rat der Stadt ein und ist dort sozialpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion.

Seit Anfang 2018 ist Preuß für die AfD-Fraktion der Region Hannover im Einsatz

Robert Preuß ist gelernter Bürokaufmann und Vater von einem Kind. Er diente viele Jahre als Soldat bei der Bundeswehr. Im Anschluss war er in der Personalberatung tätig, zuletzt als Consultant bei einem weltweit führenden Personalberatungskonzern in Berlin. Seit Anfang 2018 ist er bei der Region Hannover als fachlicher Referent der AfD-Fraktion tätig. „Da ich unsere Abgeordneten in allen Ausschüssen fachlich betreue, habe ich einen tiefen Einblick in alle Bereiche der kommunalen Verwaltung im bevölkerungsreichsten Landkreis in Deutschland“, so Robert Preuß bezogen auf die Region Hannover. Nebenberuflich absolviert er gerade ein Fernstudium der Wirtschaftspsychologie und steht vor seiner Bachelor-Arbeit.

Bürgerbeteiligung und Transparenz nennt Preuß ganz vornean als seine Ziele. Er ist überzeugt: „Viele Menschen in unserem Landkreis fühlen sich von der Politik vor Ort nicht mehr verstanden.“ Seine Devise: „Verwaltung und Politik sind die ersten Diener unserer Bürger und nicht deren Erziehungsberechtigte.“ Und er möchte die Gemeinde- und Ortsräte stärker in die Entscheidungen auf Kreisebene einbinden.

Verkehrsplanung einseitig zu Lasten der Autofahrer lehnt Preuß ab

Preuß will sich für die Familien stark machen, besonders für die Mütter, die „wieder mehr Wertschätzung und starke Netzwerke“ verdienten. Statt Gendermainstreaming wolle er, „dass alle politischen Entscheidungen im Hinblick auf die Familienfreundlichkeit bewertet werden“. Eine ideologisch motivierte Verkehrsplanung einseitig zu Lasten der Autofahrer lehne er ab, da das Auto im Landkreis für die meisten Bürger das wichtigste Verkehrsmittel sei. Einen flächendeckenden Einsatz von Elektrobussen lehnt er ab, so lange diese weder ökonomisch noch in ihrer Umweltbilanz „mit den bewährten Technologien mithalten können“. Öffentliche Dienstleistungen wie Abfallwirtschaft und ÖPNV „müssen für die Bürger bezahlbar bleiben“.

Preuß startete seine politische Laufbahn mit 17 Jahren bei der Jungen Union und war bis 2013 Mitglied der CDU. Seit Anfang 2015 engagiert er sich in der AfD. Robert Preuß ist stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband und Vize-Sprecher des Landesfachausschusses „Familie“ der AfD Niedersachsen.

Von der AZ-Redaktion