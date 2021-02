Die nach ihm benannte Sporthalle in der Flutmulde wird dazu beitragen, dass Robert Mayer in Gifhorn noch lange in guter Erinnerung bleibt. Der engagierte Unterstützer von Vereinen und Jugendarbeit, der ehrenamtlich vielseitig tätige Malermeister, der großzügige Sponsor zahlreicher Vorhaben ist im Alter von 88 Jahren verstorben.