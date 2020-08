Gifhorn

Noch einmal muss sich das Hildesheimer Landgericht mit einem mutmaßlichen Vergewaltiger (46) aus dem Landkreis Gifhorn befassen. Er soll mit seiner Tochter Sex gehabt haben – und war gegen ein Haftstrafen-Urteil aus 2018 erfolgreich in Revision gegangen.

Der Mann soll im Jahr 2014 gegen den Willen seiner damals 16 Jahre alten Tochter mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt haben. Das Urteil vom März 2018 gegen ihn lautete: Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Bundesgerichtshof kippte das Urteil und sah einen „Verstoß gegen Verfahrensvorschriften“. Darum wird seit dieser Woche erneut verhandelt.

Keine Einlassungen zu Tatvorwürfen

„Bereits zu Prozessbeginn am Dienstag ließ der Mann über seinen Verteidiger erklären, dass er die Vorwürfe bestreitet“, sagt Landgerichtssprecher Steffen Kumme. Auch zu den Tatvorwürfen selbst habe sich der 46-Jährige am ersten Verhandlungstag nicht eingelassen.

Am Donnerstag gab’s dann den zweiten Prozesstermin: „Dabei ist der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hildesheim, der im Jahr 2015 die Nebenklägerin als Zeugin vernommen hat, als Zeuge gehört worden“, so Kumme. Eine konkrete Erinnerung an den Inhalt der Vernehmung der jungen Frau habe er jedoch nicht mehr gehabt, berichtet der Sprecher des Hildesheimer Landgerichts.

Rechtsmedizinische Sachverständige stellt ihr Gutachten vor

„Auch eine rechtsmedizinische Sachverständige, die eine gynäkologische Untersuchung vorgenommen hatte, stellte am Donnerstag ihr Gutachten vor“, erläutert Kumme. „Der Verteidiger des Angeklagten hat zudem Ausführungen zu aus seiner Sicht vorliegenden Beweisverwertungsverboten gemacht“, geht Kumme auf den weiteren Prozessverlauf ein. So seien die Aussagen der Nebenklägerin bei der Polizei und bei einer Sachverständigen aus Sicht der Verteidigung nicht verwertbar. „Die Nebenklägerin selbst hat sich dazu entschieden, im Verfahren keine Angaben zu machen“, erklärt Steffen Kumme.

Die Hauptverhandlung wird am kommenden Dienstag fortgesetzt, dann sind die Mutter der Nebenklägerin sowie eine Polizeibeamtin als Zeugen geladen.

