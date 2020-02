Landkreis will Hoheit über Rettungsdienst behalten

Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn sieht den Rettungsdienst in Gefahr – durch einen Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach ist angedacht, im Zuge der Neustrukturierung der Notfallversorgung angesichts überlasteter Klinik-Notaufnahmen den Rettungsdienst ebenfalls neu zu ordnen. Das würde bedeuten, dass künftig nicht mehr die Kommunen, sondern Kassenärztliche Vereinigung und Krankenkassen zuständig für die Organisation wären.

„Die Notaufnahmen sind nicht überfüllt, weil der Rettungsdienst nicht funktioniert“, sagt Matthias Rüger vom Landkreis Gifhorn, dort zuständig für den Rettungsdienst. Eine Überfüllung liege häufig daran, dass der Notdienst der niedergelassenen Ärzte nicht laufe. Weshalb in Gifhorn seit Jahren bereits eine Kooperation am Helios-Klinikum etabliert sei, wo Patienten eine Anlaufstelle hätten und von dort entweder zu Klinik oder Kassenarzt geleitet werden.

Standorte in Gefahr?

„Wir haben im Kreis Gifhorn einen sehr gut funktionierenden Rettungsdienst“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Die Befürchtung der Kreisverwaltung bei einer Übernahme der Trägerschaft durch die Kassen: Es könnten durch Kostendruck Standorte von Rettungswachen und Notarztwagen in Frage gestellt werden. Ebel: „Das darf auf keinen Fall passieren. Manchmal ist Berlin gut beraten, auf das zu hören, was im Land passiert.“ Die Erfahrungen vor Ort mit Strukturen und Gegebenheiten dürften nicht einfach so an zentraler Stelle übergangen werden.

Bündnis beigetreten

Deshalb sei der Landkreis Gifhorn dem Bündnis „Rettet die 112“ beigetreten – so wie andere Landkreise und Institutionen, unter anderem das DRK, auch. Ebel hofft, dass sich die Entscheider in Berlin „besinnen“ und der Rettungsdienst kommunale Aufgabe bleibt.

Von Dirk Reitmeister