Gifhorn

Wenn es morgens in der Straße rumpelt, könnte das daran liegen, dass der Müll abgeholt wird. Dieser Service für die Bürger soll in naher Zukunft nicht mehr so laut sein. Der Entsorger Remondis will nämlich mittelfristig leisere Wasserstofffahrzeuge mit elektrischer Schüttung einsetzen. Der Landkreis Gifhorn ist Kooperationspartner für das Pilotprojekt.

70 Remondis-Fahrzeuge sind im Landkreis Gifhorn unterwegs, 18 davon sind täglich im Einsatz, um Müll und Wertstoffe abzufahren. Und eines davon soll künftig mit Wasserstoff fahren. Doch bis es so weit ist, wird es noch einiges an Zeit brauchen – und viele Messungen. „Wir schicken ein Messfahrzeug im näheren Umfeld von Gifhorn auf Tour, um die optimale Strecke für ein Wasserstofffahrzeug zu ermitteln“, erklärte dazu Ralph Müller-Beck, Leiter kommunales Vertriebsmanagement bei Remondis.

Anzeige

Zwei Wochen sammelt das Messfahrzeug auf einer Tour Daten zum Energieverbrauch

Jeweils zwei Wochen lang sammelt dieses Messfahrzeug Daten, um den Energieverbrauch einer Tour zu ermitteln. Danach beginnt eine erneute Messstrecke. Bis Ende des Jahres sollen die Daten erhoben werden, danach wird ausgewertet, welche Tour für die Abfuhr von Rest- sowie Biomüll für das Wasserstofffahrzeug die optimalste ist. Anhand der Daten soll dann das künftige Fahrzeug konfiguriert werden – soll heißen, es wird berechnet, wie groß die Brennstoffzelle und der Wasserstofftank sein müssen. Die Leistung der Fahrzeuge wird dabei allerdings nicht in Kilometern gemessen, sondern in Stunden. Ein entsprechendes Elektrofahrzeug, das derzeit in Bremerhaven eingesetzt wird, fährt beispielsweise viereinhalb Stunden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Remondis will künftig die Abfall- und Wertstoffsammlung auf emissionslose Fahrzeugantriebe umstellen. Eine gewaltige Aufgabe bei 65 Standorten in Norddeutschland mit 3600 Mitarbeitern – davon alleine im Landkreis Gifhorn rund 150 – sowie der entsprechenden Zahl an Fahrzeugen. Aber auch eine Aufgabe, bei deren Lösung eine Menge für den Klimaschutz erreicht wird. Grund für Landrat Dr. Andreas Ebel, als erster Landkreis in Norddeutschland dabei zu sein und das Pilotprojekt zu unterstützen: „Ich halte es für überaus sinnvoll, in neue Technologien zu investieren und dadurch langfristig etwas für die Umwelt zu tun.“ Entstanden ist die Kooperationsidee übrigens im Rahmen der Arbeitsgruppe des Landkreises und von Remondis, in der beispielsweise über Abfallentsorgung und -vermeidung gesprochen wird.

Landkreis muss sich Gedanken über eine Wasserstoff-Infrastruktur machen

Emissionslos heißt übrigens auch, dass die Fahrzeuge keinen Lärm mehr verursachen. So werden beispielsweise die Schütten, über welche die Abfalltonnen ihren Inhalt in den Wagen ergießen, bei den neuen Fahrzeugen nicht mehr hydraulisch, sondern elektrisch und damit geräuscharm angetrieben.

Leise Müllabholung: Die Schütten an den Wagen sollen elektrisch werden – wie dieses Modell. Dadurch werden sie einiges leiser. . Quelle: Thorsten Behrens

Allerdings: Es braucht dann doch noch etwas mehr als nur Messdaten und Zeit. „Der Landkreis muss sich insgesamt auch Gedanken über eine Wasserstoff-Infrastruktur machen, wenn hier entsprechende Fahrzeuge unterwegs sind“, erklärte Kay Schwarzer, Leiter der Remondis-Niederlassung Gifhorn.

Von Thorsten Behrens