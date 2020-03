Rekord im Gifhorner Helios-Klinikum: Sechs Schaltjahr-Babys geboren

Gifhorn

Knapp 1300 Babys werden jährlich im Helios Klinikum Gifhorn geboren. Alle vier Jahre kann es vorkommen, dass ein Kind an einem Schalttag auf die Welt kommt. Schaltjahr-Babys gab es in Gifhorn einige. 2008 wurden zwei sekundäre Kaiserschnitte durchgeführt und 2012 gab es zwei Spontangeburten. Aber noch nie sind gleich sechs Babys an diesem Tag geboren worden – bis zum 29. Februar 2020. Schaltjahr-Babys sind etwas ganz Besonderes, auch wenn sie ihren Jubeltag nur alle vier Jahre „richtig“ feiern können.

So verlief der 29. Februar 2020

Den Startschuss gab vergangenen Samstag die kleine Leonie um 2.18 Uhr. Sie kam mit einem Gewicht von 3240 Gramm auf die Welt. Ihr folgten weitere vier Mädchen. Sarah, Miriam, Iva-Malea und Ela wurden zwischen 6.33 Uhr und 16.13 Uhr geboren. Eine knappe Punktlandung legte der einzige Junge hin. Johannes kam gerade noch am 29. Februar 2020, um 23.50 Uhr auf die Welt. „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Geburten und wünschen den frischgebackenen Eltern und Kindern alles Gute“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn.

Kursus für werdende Eltern

Werdende Eltern können sich jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ein Bild von der Geburtsstation machen. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Helios Klinikums Gifhorn lädt zu einem Informationsabend mit anschließender Kreißsaalführung ein. Beginn ist um 18 Uhr im Konferenzraum der Gifhorner Klinik, Campus 6. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Parkplätze sind am Haus vorhanden.

