Reiserückkehrer aus Leiferde: Darum ist er sauer auf den Landkreis

Vier Wochen Florida-Urlaub liegen hinter Tobias Dunkel aus Leiferde. Von der Traumreise, die ihn mal wieder zu seinem dort lebenden Onkel führte, verblasste schnell die Erinnerung. Was er im Zuge der Rückreise erlebte und wie er daheim mit den Richtlinien des Landkreises Gifhorn kämpft, macht ihn sauer und beschäftigt ihn gerade ganztägig. Was er nun tun darf oder lassen muss, weiß er auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht. Die AZ suchte Aufklärung – eine Antwort vom Landkreis gab es nicht auf die Frage, wie genau sich Reiserückkehrer denn nun zu verhalten haben.

Beim Hinflug war „alles normal“

Wer hätte das ahnen können: Als Dunkel am 4. März im Flieger saß, „war noch alles normal". Doch dann wurde auch in Amerika das Thema Corona schlagartig riesengroß. Der 36-Jährige, der sich als AZ-Leser online über das Geschehen in der Heimat sowie Tagesschau-Online informierte, bekam immer mehr ein ungutes Gefühl. „Ich hatte den Eindruck, hier ist alles super schlimm."

Abenteuerlicher Rückflug

Der Rückflug verlief abenteuerlich. Flugrouten wurden ständig geändert, bis dann endlich feststand, wie er über Atlanta und Amsterdam in Düsseldorf ankommen kann. Gespenstische Stimmung an den Flughäfen in Atlanta und Amsterdam. Aber erhöhter Infektionsschutz oder gar Warnhinweise für jeden, wie ihn Dunkel erwartet hatte - Fehlanzeige. „Ich dachte, man kriegt überall sofort Mundschutz und Handschuhe." Im Gegenteil: In Amsterdam wurde er ganz formlos durch den Ausgang gelassen. Kein Zoll, keine Polizei, aber auch keinerlei Gesundheitscheck. Nur den Hinweis auf den Zwei-Meter-Abstand habe es gegeben.

Landkreis-Aufruf war ihm bekannt

Im Hinterkopf hatte Dunkel da bereits den AZ-Artikel darüber, dass der Landkreis Gifhorn seit Ende der Woche Reiseheimkehrer dazu auffordert, sich zu melden und in häusliche Quarantäne zu begeben. Das war für den 36-Jährigen Anlass, für die Rückreise vom Flughafen Düsseldorf nach Leiferde auf Nummer sicher zu gehen - „ich hätte in der Bahn ja Hunderte anstecken können, ohne es zu wissen". Er habe keinerlei Corona-Symptome. Aber die Nachrichtenlage über die tückischen Infektionswege und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen erforderten seiner Ansicht nach besondere Maßnahmen. Ein Cousin erklärte sich bereit, ihn schließlich mit dem Auto abzuholen. „Ohne Umarmung, ich hinten rechts, er vorne."

Hotline nicht erreichbar

Zwischenzeitlich bemühten sich er und seine Familie schon um Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um die weiteren Schritte zu klären. Von unterwegs setzte sich Dunkel auch schon mit dem Arbeitgeber in Verbindung. Mit Ankunft in Leiferde am Wochenende bemühte sich der Leiferder dann sofort um den Kontakt zum Landkreis. „So hatte ich es ja schon in der AZ gelesen. Aber am Wochenende ist die Hotline ja nicht erreichbar", so Dunkel.

Odyssee durch die Behörde

Montagmorgen rief er beim Gesundheitsamt und Landkreis mehrfach an. Auf einen zugesagten Rückruf habe er vergeblich gewartet. Dann probierte er es selbst noch einmal. Noch dazu stieß er auf technische Probleme. Das Online-Formular des Landkreises lässt sich per Handy oder Tablet zwar öffnen, aber nicht ausfüllen und zurücksenden. Also erneut ein Anruf beim Gesundheitsamt. So machte er seine Angaben telefonisch. Auf seine Nachfrage, wie er sich zu verhalten habe, sei ihm gesagt worden, die häusliche Quarantäne sei nur ein Hinweis, keine Anordnung.

„Eine Frechheit“

Das ganze Prozedere beim Landkreis sei für ihn „eine Frechheit". Denn was wäre passiert, er hätte sich nicht so intensiv gekümmert, würde den „Hinweis" ausblenden und einfach in den Alltag einsteigen? „Theoretisch kann ich ja die Mega-Seuche an den Hacken haben und richtig Schaden anrichten. Aber das tue ich einfach nicht." Dass ihm niemand genau sagen kann, wie er sich korrekt verhält, macht ihn ratlos. Sein Arbeitgeber ist aktuell so kulant, ihm ein paar Tage Erholung zu gönnen. „Wie es dann weitergeht, keine Ahnung."

