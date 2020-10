Landkreis Gifhorn

Gifhorns Verkehrssicherheitsberater Hans-Heinrich Kubsch empfiehlt, sich an die landläufige Empfehlung „von O bis O – von Oktober bis Ostern“ zu halten und in dieser Zeit das Auto mit Winter- oder zumindest Allwetterreifen zu bestücken. „Die Temperaturen sind erheblich gesunken, die Straßen sind oft feucht, nass, durch herabgefallenes Laub oder landwirtschaftlichen Verkehr verschmutzt, so dass Sommerreifen nicht mehr die erforderliche Haftung haben dürften“, meint Kubsch.

Die Winterreifenpflicht ist nicht an ein Datum gebunden

Es gelte die Empfehlung, schon bei einer durchschnittlichen Temperatur von plus 7 Grad Celsius Winterreifen zu nutzen. „Eine datumsgebundene Winterreifenpflicht haben wir nicht, aber eine situative.“ Kubsch erklärt, was das bedeutet: Sobald winterliche Verhältnisse wie morgendliche Reifglätte oder Schneefall über Nacht herrschen, „besteht unmittelbar gesetzlich die Winterreifenpflicht gemäß Paragraf 2 der Straßenverkehrsordnung“. Das gelte allerdings nicht für Fahrzeuge der Land- oder Forstwirtschaft und einspurige Kraftfahrzeuge. Wer aber bei winterlichen Verhältnissen ohne die erforderliche Bereifung fährt, riskiert mindestens ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Verursacht er einen Verkehrsunfall oder wird in einen verwickelt, droht eventuell sogar Regress durch die Versicherung.

Anzeige

Wichtig: Winterreifen müssen dieses Symbol aufweisen. Quelle: Robert Günther/dpa

Winterreifen, die nach dem 31. Dezember 2017 produziert wurden, müssen laut Kubsch auf jeden Fall ein so genanntes Alpine-Symbol auf der Flanke aufweisen, die Bezeichnung M+S reiche nur noch für ältere Reifen. Und auch Ganzjahresreifen (All Season oder 4 Seasons) müssen seit 2018 das Alpine-Symbol auf der Flanke haben.

Schneekettenpflicht wird durch das entsprechende Verkehrsschild angezeigt

Ganzjahresreifen dürfen überall dort gefahren werden, wo winterliche Straßenverhältnisse Winterbereifung erforderlich machen, also nicht nur in Deutschland, sondern Gesamteuropa. Unabhängig davon gibt es in einigen Gebirgszügen Schneekettenpflicht, auf die mit dem entsprechenden Verkehrszeichen hingewiesen wird.

„Übrigens empfehle ich – und dies wird auch von den Automobil- und Reifenherstellern sowie Automobilclubs empfohlen –, Winterreifen nicht mit weniger als vier Millimeter Profiltiefe zu fahren. Die gesetzlich geforderte Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter kann pragmatischerweise nur für Sommerreifen gültig sein“, betont Kubsch und verkündet: „Ich habe meine Winterreifen gestern montiert und habe tatsächlich ein besseres Gefühl beim Fahren.“

Ein Tipp des Fachmanns für alle, die ihre Reifen selber wechseln

Einen Tipp hat Kubsch noch für alle, die ihre Reifen selber wechseln: Wenn die Reifen Laufrichtungs-gebunden sind, dürfen sie auch nur auf der jeweils angegebenen Fahrzeugseite aufgesteckt werden. „Sie weisen auf der Außenflanke die Aufschrift ,Rotation’ oder ,Direction’ mit einem jeweiligen Pfeilsymbol für die Laufrichtung auf. Dies muss immer in Fahrtrichtung zeigen.“ Und zum Schluss bietet er an: „Wenn Sie sonst noch Fragen rund um die Sicherheit im Straßenverkehr haben, dürfen Sie mich jederzeit gerne per Mail kontaktieren unter hans-heinrich.kubsch@polizei.niedersachsen.de.“

Von der AZ-Redaktion