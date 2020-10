Gifhorn

Ab in die Datenbank der Polizei mit der Rahmennummer des neu gekauften Fahrrads: Immer wieder bietet die Gifhorner Polizei dafür besondere Registrierungsaktionen an, damit Eigentümer teurer Räder Diebstählen vorbeugen können. Angesichts des Radel-Booms durch die Corona-Krise war es jetzt wieder so weit – trotz Dauerregens.

Wacker hält das vierköpfige Präventionsteam der Gifhorner Polizei Stellung. Die Fachleute haben geschützt vor dem Regen Posten bezogen in Garagen des ehemaligen Bundespolizeistützpunktes, gleich links neben der ehemaligen Wache. Am Mittag warten sie geduldig auf Kundschaft. Und die sollte dann doch noch kommen.

Ab in die Waagerechte: So lässt sich die Rahmennummer bei der Registrierung des Fahrrads besser ablesen. Quelle: Sebastian Preuß

Mariusz Wolszczak fährt mit seinem kompakten Geländewagen vor und hievt ein nagelneues Mountainbike aus dem Kofferraum. Der Gifhorner ist zum zweiten Mal an diesem Tag da, jetzt mit seinem eigenen Rad. Vorhin war es das des Sohnes. „Normalerweise arbeite ich in Wolfsburg.“ Aber heute im Homeoffice, und so war die Gelegenheit günstig, in der Mittagspause schnell die neuen Errungenschaften, für die er viel Geld ausgegeben hat, gegen Langfinger abzusichern. Zumal der Fahrradständer an der Schule seines Sohnes nicht sehr robust sei.

Klaus Ahne vom Präventionsteam notiert sich die Rahmennummer des schicken Velos. Es ist der 25. DinA4 Bogen, den er und seine Kollegen an diesem Tag ausfüllen. Vor allem in der ersten Stunde, als es noch trocken blieb, kamen viele, berichtet Hans-Heinrich Kubsch. „Da war viel los.“ Das sei aber mit der Regenfront etwa eine Stunde später wie abgerissen gewesen. Erwartet hatte Kubsch auf jeden Fall einen größeren Andrang angesichts des Radel-Booms. Schon bei einem Infostand neulich in der Fußgängerzone hätten viele Leute nach der Möglichkeit gefragt, ihre Fahrräder gegen Diebstahl sichern zu lassen. Er hatte sie dann zur Wache geschickt, denn auch dort könnten die Kollegen jederzeit Fahrräder registrieren.

„Fast nur hochwertige Fahrräder “

Wolszczak legt seine online-Quittung vor, um nachzuweisen, der rechtmäßige Eigentümer zu sein. Ansonsten sollte die papierne Rechnung dabei sein. „Fast nur hochwertige Fahrräder“, hat Ahne heute bislang gesehen. „Zu 90 Prozent Pedelecs“, ergänzt Kollegin Liane Jäger.

Auf den Tischen neben der Vorrichtung, mit dem die Beamten die Fahrräder in die Waagerechte drehen, um die Rahmennummer ablesen zu können, sind noch Infozettel und Broschüren gestapelt. Jäger drückt vor allem jüngeren Kunden den Flyer „Achtung: Änderungen im Verwarnungs- und Bußgeldbereich“ zur Handynutzung während der Fahrt mit in die Hand. Kubsch weist gern auch auf Trainings für das sichere Fahren mit dem ungewohnt flotten Pedelec hin. Im Oktober gebe es noch zwei Termine. Auch ein Zeichen für die große Nachfrage nach Radfahren im Kreis Gifhorn.

Darum ist eine Registrierung sinnvoll Die Registrierung von Fahrrädern, die die Polizei heutzutage vornimmt, ist nicht mit der Codierung zu verwechseln. Bei der Codierung fräste die Polizei früher individuelle Ziffern-Kombinationen in den Rahmen. Davon ist sie weg, jetzt speichert sie die sowieso schon vorhandene Rahmennummer in ihrer Datenbank. Das Präventionsteam rät dazu, das Fahrrad registrieren zu lassen. Denn mit der Registrierung der Rahmennummer kann die Polizei das Fahrrad eindeutig dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen. Das ist beim Fund gestohlener Fahrräder nützlich, beugt aber auch dreisten Maschen von Trickdieben vor. Beispiel: Der Eigentümer kommt zu seinem Fahrrad zurück, das plötzlich mit einem zweiten Schloss am Ständer befestigt ist. Jetzt muss die Polizei wissen, wem von beiden Schloss-Besitzern das Fahrrad wirklich gehört. Dann hat derjenige die besseren Karten, unter dessen Namen das Fahrrad in der Datenbank steht. Eine Bitte der Polizei: Wenn das Fahrrad verkauft oder verschrottet wird, sollte es bei der Polizei auch abgemeldet werden.

Wolszczak schiebt sein Fahrrad zurück zum Auto. „Nummer drei kommt noch?“, ruft Ahne ihm erwartungsvoll hinterher. Doch der Familienvater winkt ab. Für ihn war es das heute.

Von Dirk Reitmeister