Regionalverband will im September im Kreis Gifhorn mit Anrufbussen starten

Gifhorn

Das Angebot im Öffentlichen Personen-Nahverkehr in der Region soll erweitert werden. Busse sollen flexibel – also je nach Bedarf – den regulären Busverkehr ergänzen. Los gehen soll es zum Jahresende. Der Gifhorner Nordkreis wird bereits im September im Rahmen einer ersten Testphase dabei sein. Das Projekt stellten am Mittwoch Verbandsvorsitzender Detlef Tanke, Verbandsdirektor Ralf Sygusch sowie Fritz Rössig, Abteilungsleiter Regionalverkehr, vor. Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel zeigte sich auf AZ-Anfrage erfreut darüber, dass das „vom Landkreis maßgeblich mit angeschobene und finanzierte“ Projekt jetzt starte.

„flexo“: Das sind die vorläufigen Pläne für den Landkreis Gifhorn Das flexible Angebot „flexo“ des Regionalverbandes Großraum Braunschweig wird es im Nordkreis von Gifhorn geben. Das sind die vorläufigen Pläne, und das sagen Landrat Dr. Andreas Ebel und der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Isenhagener Land dazu: Im Gifhorner Nordkreis, sprich in der Samtgemeinde Wesendorf, soll im September die Testphase für die Software startet, während das gesamte Projekt erst Ende des Jahres an den Start gehen soll. 245 zusätzliche Haltepunkte sollen im Gebiet des Regionalverbandes entstehen – nach derzeitigen vorläufigen Plänen kommen 31 davon in die Samtgemeinde Wesendorf. Das ist zwar noch nicht verbindlich, zeigt aber die Größenordnung für das Gebiet. Nach jetzigem Stand kämen jeweils zwei Haltepunkte nach Teichgut, Weißenberge, Westerbeck, Betzhorn und Pollhöfen. Drei Haltepunkte wären es für Wahrenholz, jeweils fünf für Ummern und Groß Oesingen. Für Wesendorf sind acht Haltepunkte vorgesehen – wie gesagt, derzeit noch unter Vorbehalt. 31 zusätzliche Haltepunkte für „flexo“ – das Liniennetz des Bürgerbusses Isenhagener Land wird darunter nicht leiden. „Wir sind und bleiben Teil des Systems“, freut sich Bürgerbusvorsitzender Herbert Pieper, dass es entsprechende Gespräche mit dem Regionalverband gibt. Denn „flexo“ sei definitiv Ergänzung der vorhandenen Konzepte, nicht Ersatz. Aber ein sinnvoller Ersatz – denn auch der Bürgerbus fährt wie die VLG feste Linien zu festen Zeiten. Für die Samtgemeinde Wesendorf ist das doppelter Gewinn – denn der reguläre Linienverkehr wird somit um gleich zwei weitere Angebote ergänzt. Auch Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel freut sich über den Start von „flexo“. „Ideen, zum Linienverkehr und zum Bürgerbus im Nordkreis noch ein weiteres flexibles Konzept zu installieren, um auch die kleinen Orte anzubinden, haben wir hier schon seit ein paar Jahren.“ Deshalb habe man das Projekt „flexo“, das ja maßgeblich von den beteiligten Kommunen über die Verbandsabgabe finanziert werde, mit angeschoben. Pate bei den Überlegungen aus dem Landkreis Gifhorn habe dabei unter anderem ein ähnliches Projekt in Berlin gestanden, so Dr. Ebel.

Das verbirgt sich hinter dem „flexo“ genannten neuen Angebot des Regionalverbandes Großraum Braunschweig: In den kreisfreien Städten und Landkreisen des Großraumes werden – in vorerst für die Testphase ausgesuchten elf Regionen – Busse eingesetzt, die von den Bürgerinnen und Bürgern bei Bedarf zum geltenden VRB-Tarif per App, online oder per Anruf angefordert werden können. Der Regionalverband will dafür zusätzlich zu den bestehenden 770 Haltestellen in der Region 245 sogenannte Haltepunkte schaffen. Diese werden durch Touren verbunden, die zwar über feste Start- und Zielpunkte verfügen, deren Strecke aber nach Bedarf abgefahren wird. Voraussetzung ist, dass auf der Tour parallel kein regulärer Busverkehr läuft – „flexo“ soll in die bestehenden Konzepte eingebunden werden, sie aber nicht ersetzen.

Das Projekt selbst soll zum Jahresende starten und ist vorerst mit dem Förderzeitraum bis Ende 2022 belegt. Die Verbandsvertreter betonen aber, dass dieser Zeitraum genutzt werde, um Informationen über Abläufe im Betrieb und vor allem Bedarfe bei den Kundinnen und Kunden zu sammeln. Denn „flexo“ soll auch nach 2022 weiterlaufen. Auch im Landkreis Gifhorn wird im Rahmen des Projektes ein Bereich dabei sein. Mehr noch: Hier wird das Projekt sogar mit einer Testphase für die Software schon im September starten.

Diese Testphase ist notwendig, denn die Software bildet – neben vorerst 32 Kleinbussen, die der Regionalverband bestellt hat – den materiellen Kern des Projektes. Über die Software sollen die jeweiligen Touren wirtschaftlich und sinnvoll berechnet werden – immer nach den aktuell vorliegenden Kundenanforderungen. So kann es zwar passieren, dass beispielsweise eine Fahrt sich für einen Nutzer oder eine Nutzerin verlängert, weil sich eine weitere Person später anmeldet und noch aufgenommen wird, aber Anschlusszeiten für andere Buslinien oder die Bahn werden laut Rössig garantiert. Dadurch kann es wiederum auch passieren, dass eine Anfrage nicht sofort abgearbeitet werden kann. Fahren sollen die Busse dem Abteilungsleiter Regionalverkehr zufolge auch für einzelne Personen und bis spätabends.

Das sind die Details rund um „flexo“ Das flexible Angebot „flexo“ des Regionalverbandes Großraum Braunschweig soll bestehende Verkehrsangebote auf der Straße ergänzen. Was es kostet und wie es technisch umgesetzt wird: Kosten wird das Projekt laut Verbandsvorsteher Detlef Tanke „zwischen zehn und 15 Millionen Euro, aber eher an die 15“. Bei der Summe geht es allerdings nur um die Anschaffung von Software, Marketing zur Einführung des Systems, den Kauf der Busse. Etwas mehr als 50 Prozent übernimmt der Regionalverband – er finanziert seine Arbeit über die Verbandsumlage, also über die angeschlossenen kreisfreien Städte und Landkreise –, für die Restfinanzierung gibt es Gespräche über Fördermittel vom Land. Alleine jeder der bisher bestellten 32 Kleinbusse mit jeweils acht Fahrgastplätze kostet rund 100 00 Euro. Sie sollen im einheitlichen Design in der Region im Einsatz sein. Die Busse werden von der Stange gekauft und dann barrierefrei umgebaut – das erklärt den hohen Stückpreis. Da es laut Verbandsdirektor Ralf Sygusch keine Elektroversionen auf dem Markt gibt, sind sie noch mit Verbrennungsmotoren unterwegs. Für die Betriebskosten werden später Regionalverband sowie beteiligte Kommunen aufkommen. Kundinnen und Kunden können sich per App, online über eine extra eingerichtete Website sowie per Telefon melden, um das „flexo“-Angebot anzufordern. Die App soll im Juli in den Testbetrieb gehen, ab August soll sie in den gängigen App-Stores erhältlich sein. Eine Software errechnet anhand der festgelegten Start- und Zielpunkte – 245 davon sollen nach derzeitigem Stand im Großraum entstehen – sowie der aktuellen Anforderungen, wann die Busse welche Tour beziehungsweise welche Haltepunkte anfahren.

Allerdings: Auch hier gilt wie in allen anderen Punkten des Projekts, dass es noch „eine Menge Fragen ohne Antworten“ gibt. Aber eben diese Antworten sollen durch die einjährige Testphase eingesammelt werden.

Von Thorsten Behrens