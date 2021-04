Kreis Gifhorn

Von Omas Rezept zum Unternehmen: In Supermärkten im Kreis Gifhorn finden sich lokale Lebensmittel-Produkte zwischen bekannter Markenware. Landwirte, Handwerker und Jung-Unternehmer haben dort ihre Nische gefunden. Einige sind schon seit langem dabei, andere in den vergangenen Jahren dazu gestoßen – aus unterschiedlichem Antrieb.

Zur Galerie Auch bei Lebensmittel gilt: Das Gute liegt oft näher als man denkt. Die AZ besuchte Produzenten von Nahrungsmitteln in der Region.

Der Spargelhof Kuhls aus Neubokel beliefert seit Jahrzehnten Supermärkte mit Spargel und Kartoffeln aus eigenem Anbau. In den 2000-er Jahren kam ein weiteres Standbein dazu: Suppen aus Neubokel, nach Margrit Kuhls’ Rezept. In Gläsern eingekocht für Hoffest und Hofladen fing es einst an. Dann dachte sich Henning Kuhls: „Warum das nicht in größerem Stil zubereiten?“

Eigene Abfüllung: Hier kommt die Hochzeitssuppe in die Dosen – in Neubokel. Quelle: Sebastian Preuß

Noch heute bereitet der Hof die berühmte Hochzeitssuppe im eigenen Werk eine Straße weiter in Neubokel zu und füllt sie selbst in die Konservendosen ab, berichtet Margrit Kuhls’ Enkelin Viktoria. Supermärkte im Umkreis von etwa 40 Kilometern haben das Neubokeler Original im Sortiment, so die 23-Jährige.

Familienunternehmen seit 1922: In der Käserei Schmiedecke bei Sabine Keim entsteht der Platendorfer Käse. Quelle: Sebastian Preuß

Ein paar Jahrzehnte länger Zeit hatte die Käserei Schmiedecke, sich einen Namen zu machen mit dem Platendorfer Käse. 1922 habe ein Vorfahr ihres Mannes Bernd das Familienunternehmen gegründet, sagt Inhaberin Sabine Keim. Seitdem ist die Produktionsstätte immer noch in Neudorf-Platendorf und in Familienhand. Eine feste Kraft und vier Aushilfen stellten Harzer und Kochkäse her. Supermärkte im Umkreis von etwa 30 Kilometern führten die Produkte in ihrem Sortiment, sagt Keim. „Es gibt auch Markthändler, die mir Käse abnehmen.“ Einen eigenen Hofladen wolle sie nicht aufziehen.

Aus der Not heraus: Weil 2017 nach der Hühnergrippe Freilandeier übrig blieben, ist Landwirt Hinrich Wehmann auch noch Nudel-Produzent geworden. Quelle: Sebastian Preuß

Wie die Hühnergrippe zu einer Geschäftsidee führte

Aus einer Not heraus hat Landwirt Hinrich Wehmann aus Abbesbüttel ein zweites Standbein aufgebaut. Weil 2017 wegen der Hühnergrippe die Nachfrage nach Freilandeiern einbrach, drängte sich ihm die Frage auf: Wohin mit der Ware? Für seinen Hof ergab sich durch die Antwort eine ganz neue Chance: „Wir haben jemanden gefunden, der aus unseren Eiern Nudeln herstellen kann.“

Darum setzen Supermärkte auf Regionales Lebensmittel aus Supermärkten müssen keine langen Autobahnen hinter sich haben: Einzelhändler im Kreis Gifhorn setzen auf regionale Produkte, und das nicht nur in der Obst- und Gemüseabteilung. Einige haben ganze Regale unter dem Schild „Regionales“ mit einem Sortiment von Dosenwurst über Suppe und Sauce bis hin zum Schnaps. Eigentlich wollte Karl-Heinz Knöfel damals Freiland-Eier kaufen. Gifhorns Famila-Chef schaute sich die mobile Hühnerhaltung von Hinrich Wehmann in Abbesbüttel an. Und hat erfahren, dass der Hof auch Nudeln im Angebot hat. „Ich finde so eine regionale Nudelfirma cool.“ Seine Kunden auch, denn die Nudeln aus Abbesbüttel sind seitdem nicht mehr aus dem Famila-Sortiment weg zu denken. „Es gibt Leute, die nur noch die nehmen.“ Vor zwei, drei Jahren sei Nieklas Schwarz aus dem Ort an ihn heran getreten und habe seine selbst gemachten Grillsaucen vorgestellt, berichtet Calberlahs Rewe-Kaufmann Juri Judow. Beide kamen ins Geschäft. „Mit solchen Waren hebt man sich vom Mitbewerber ab. Man bringt eine eigene Handschrift in den Laden“, sagt Judow, warum er unter anderem auf diese Grillsauce setzt. Diese bleibe nicht aus Lokal-Idealismus als schmückendes Beiwerk im Regional-Regal mit zehn Metern „Trockensortiment“ stehen, seine Kunden seien auf den Geschmack gekommen und kauften. „Dieses Klavier wird schon seit Jahren gespielt“, sagt Knöfel zum Thema regionale Produkte. Auch Judow stellt fest, dass Kunden beim Einkaufen zunehmend Nachhaltigkeit im Blick haben. „Der Trend ist da, die Leute wollen etwas aus der Heimat haben“, sagt auch Volker Jonuscheit vom Rewe in Gifhorn am I. Koppelweg. „Es wird für den Handel immer wichtiger, auf die Regionalität einzugehen.“ Auch weil das Umweltbewusstsein für kurze Wege steige. In seinem Markt fülle das zwei Regale, ein Rondell und einen Tisch. Die Auswahl ist groß genug, sagen die Kaufleute. Mehl aus Meine, Suppen aus Neubokel, Dosenwurst aus Tülau, Wilsche und Rötgesbüttel, Spirituosen aus Gifhorn und Käse aus Platendorf seien „Selbstläufer“ und „Hausnummern“ aus dem Kreis Gifhorn, hinzu kommen Produkte aus Nachbarkreisen und Städten wie Kaffee aus Wolfsburg, Spirituosen aus Sülfeld und Craft-Beer aus Braunschweig.

Seitdem fährt Wehmann einmal im Jahr im Sommerloch nach Hadamar bei Gießen und bringt einen VW Transporter voll Eier hin. Paletten mit fertigen Nudeln kommen zurück auf den Hof. Wehmann beliefert damit Supermärkte bis nach Celle. Seit 2017 habe sich der Absatz verdreifacht auf eine Tüten-Menge im gut vierstelligen Bereich, freut er sich. Für eine eigene Fabrikation reiche das nicht. „Dafür sind die Mengen zu klein.“

Mit dem Rezept seiner Oma fing es an: Nieklas Schwarz hat die Granny Fresh-Grillsauce auf den Markt gebracht. Quelle: Sebastian Preuß

Nieklas Schwarz aus Calberlah hat aus dem Grillsaucen-Rezept seiner Oma Gerda Aselmann ein Unternehmen aufgezogen. Mit dem Kredenzen bei Grillpartys fing es an. „Alle wollten es haben.“ Ein Freund habe 2016 ein Catering aufgezogen und war scharf auf das Rezept der Granny Fresh-Grillsauce. Aber Schwarz winkt ab bei aller Freundschaft. „Ich verrate das Rezept nicht.“

„Eigentlich ging es nur darum, der Oma ein Denkmal zu setzen“

Stattdessen schuf sich der gelernte Zahntechniker und Modellbauer ein zweites Standbein. „Eigentlich ging es nur darum, der Oma ein Denkmal zu setzen.“ Dieses Denkmal kann man nun in einigen Supermärkten im Kreis Gifhorn kaufen und auf dem Grillgut vernaschen. Seine Grillsaucen-Küche gibt etwa 1000 Flaschen pro Jahr her. „Es ist alles Handarbeit.“ Beim Bekleben der Etiketten hilft die Familie. Mehr Hobby als Firma: „Ich muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird.“

Von Dirk Reitmeister