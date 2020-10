Reformationstag: Diese Gifhorner Bäckereien und Läden haben geöffnet

Landkreis Gifhorn

Zum dritten Mal ist der Reformationstag in Niedersachsen gesetzlicher Feiertag. Wo und wann Sie auch am Reformationstag im Landkreis Gifhorn frisch gebackene Brötchen, Milch und mehr bekommen, haben wir für Sie in unserer Übersicht zusammengefasst.

Diese Geschäfte haben am Samstag, 31. Oktober, geöffnet:

Bäckerei Leifert

Celler Straße 46,

38518 Gifhorn

Geöffnet von 8 bis 11 Uhr

Leifert Drive Inn

Am Krainhop 1,

38550 Isenbüttel

Geöffnet von 8 bis 11 Uhr

Hohensteins Leckerecke

Calberlaher Damm 28,

38518 Gifhorn

Geöffnet von 6 bis 19 Uhr

Die AZ hat die Bäcker, Hofläden und Tankstellen im Kreis Gifhorn aufgerufen, ihre Öffnungszeiten zu melden. Die Angaben hier sind ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

