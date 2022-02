Rechtsextremistische Gruppe marschiert beim Gifhorner „Montagsspaziergang“ mit

Gifhorn

Das Banner direkt hinter dem Bühnenwagen beim so genannten „Montagsspaziergäng“ zu Beginn der Woche war eindeutig: Da marschierte eine Gruppe der „Jungen Nationalisten“ (JN) durch Gifhorn, der Jugendorganisation der rechtsextremen, völkisch-nationalen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD). Auf dem Banner stand: „Immunabwehr gegen ein krankes System“, darunter „@GegenGift2022.de“. Für Kristin Harney von der „Mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie“ keine Unbekannten: „Das ist eine originäre Tarnkampagne der Jungen Nationalisten.“

Mit dem Titel „GegenGift2022“ versuche die JN, nicht sofort als NPD-Organisation aufzutreten und damit abzuschrecken, so Harney. In den Sozialen Medien taucht die Gruppe auch als „Jugend gegen den ,Great Reset’“ auf, die nach eigener Aussage „Ansprechpartner und Taktgeber der Jugend bei den Protesten“ sein wolle, sich nicht an der Kritik einzelner Maßnahmen aufreiben, sondern „systematische Zusammenhänge und Ziele der Globalisten und ihrer Nutznießer offenlegen“ wolle, wie sie sich selber beschreibt.

Eine Verschwörungserzählung

Hinter dem Schlagwort „Great Reset“ steckt die Verschwörungserzählung, dass das Weltwirtschaftsforum um seinen Gründer Klaus Schwab die Corona-Pandemie nutzen wolle, um die Weltherrschaft einer finanziellen und politischen Elite zu sichern.

Weiter lädt die Gruppe in den Sozialen Medien ein, über das geistige Rüstzeug zu sprechen, das „für eine gesunde Erneuerung“ nötig sei, um eine Zukunft freier Völker und Menschen zu ermöglichen. Kristin Harney spricht in dem Zusammenhang von einem „antisemitisch konotierten“ Vokabular.

„Die Gruppe ,GegenGift2022’ wird vom Verfassungsschutz beobachtet“, sagt Kristin Harney. Aufgefallen sei „GegenGift2022“ auch im Neonazi-Block bei einer Corona-Demo in Hamburg, typisch seien die blauen Schlauchschals. Ob die Bannerträger in Gifhorn auch aus der Zickenstadt kommen, hält die Fachfrau für unklar. Das könnten ebenso auch Demo-Touristen sein, die für den so genannten „Montagsspaziergang“ angereist seien, meint sie.

Das Kommissariat für Staatsschutz hat die Gruppe im Blick

„In Gifhorn war diese Gruppe das erste Mal dabei“, bestätigt Polizeisprecher Christoph Nowak. Das Gifhorner Kommissariat für Staatsschutz habe „GegenGift2022“ registriert, „wir haben es im Blick“. Allerdings sei weder die Formulierung auf dem Banner strafrechtlich relevant noch habe die Gruppe sich irgend etwas zuschulden kommen lassen. „Sie darf also mitmarschieren.“

Auch die Stadtverwaltung – bei ihr werden die unterschiedlichen Veranstaltungen im Vorfeld angemeldet, erst bei Beginn der Veranstaltung selbst übernimmt die Polizei dann die Aufsicht – weist darauf hin, dass von der rechtlichen Seite her nach dem Versammlungsrecht „grundsätzlich jede Person das Recht hat, an einer Versammlung unter freiem Himmel teilzunehmen“. Nicht mal die Versammlungsleitung könne jemanden ausschließen, so Stadt-Sprecherin Annette Siemer.

Versammlungsleiter der „Montagsspaziergänge“ ist Olaf Lange. Auf das Banner und die Gruppierung angesprochen, weicht er zunächst etwas aus, das sei keine rechtsextreme Gruppierung gewesen. Dann betont er mehrfach und ausdrücklich: „Wir distanzieren uns von jeglicher Radikalisierung.“ Jeder dürfe als Privatperson an den Demonstrationen teilnehmen, „wir sind komplett bunt“. Auch CDU-Politiker, darunter Kreistagsmitglieder, Angehörige anderer Parteien wie der Linken, der Grünen und der AfD, seien dabei, auf der Bühne hätten schon Pflegekräfte, sogar ein Pastor das Wort ergriffen. „Jeder ist uns als Privatperson willkommen, wir stehen für einen ehrlichen Dialog zur Verfügung.“ Und im Unterschied zum Gifhorner Bündnis für Solidarität betrage die Teilnehmerzahl an den „Montagsspaziergängen“ das Achtfache.

Von Christina Rudert