Gifhorn

Seit mehr als einem Jahr flackern in unregelmäßigen Abständen Gerüchte oder Meldungen über die Zukunft des Real-Marktes in Gifhorn auf. Meistens mit dem Tenor, dass der Discount-Riese Kaufland das Einkaufszentrum übernehmen soll. Viele Filialen hat Real inzwischen ganz offiziell auf seiner Liste der künftigen Kaufland-Standorte online aufgelistet. Gifhorn Eyßelheideweg findet sich dort noch nicht.

Beim Branchen-Blog „Supermarkt inside“ rangiert der Gifhorner Markt längst unter der Kaufland-Liste. Aktuell kocht diese Meldung wieder hoch. Diesem Online-Portal zufolge darf allein Kaufland 92 Real-Standorte übernehmen, das „Go“ vom Bundeskartellamt sei dafür gekommen. Davon sind die offiziellen Stellungnahmen der Real-Pressestelle noch weit entfernt.

Wird als heißer Übernahme-Kandidat gehandelt: Doch ob am Eyßelheideweg in Gifhorn wirklich bald „Kaufland“ steht, ist weiterhin fraglich. Quelle: Jens Wolf dpa Archiv

„Kaufland hat bis heute insgesamt 15 Märkte von Real übernommen und in das eigene Standortnetz eingegliedert, sprich: unter der Vertriebsmarke ,Kaufland’ wiedereröffnet“, schreibt Real-Sprecher Frank Grüneisen auf AZ-Nachfrage. Bis zum 30. Juli dieses Jahres werde Edeka insgesamt sieben weitere Standorte übernehmen, Globus zum 25. April zwei Standorte in Braunschweig und Krefeld unter „Globus“ wiedereröffnen. Gifhorn zählt Grüneisen zur Kategorie „weitere potenzielle Übergabestandorte“, die noch nicht mit einem Übergabetermin versehen seien. Diese „können daher zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht bestätigt werden“.

Ein Branchen-Insider warnt im AZ-Gespräch vor voreiligen Spekulationen. An anderen Standorten seien bestimmte Nachfolger bereits als sicher im Gespräch gewesen, und dann sei doch ein anderer eingezogen – zum Beispiel weil das jeweilige Objekt vom ursprünglichen Interessenten an den anderen weiter verkauft oder vermietet wurde.

Es gibt noch viel zu besprechen

Laut Grüneisen hält sich Real auch deshalb zurück, weil es bei den laufenden Verfahren noch viel zu besprechen gibt – etwa rund um Miet-Angelegenheiten. „Dementsprechend gibt es auch zu unserem Markt in Gifhorn keinen neuen Sachstand. Der Betrieb läuft bis auf Weiteres unverändert weiter.“

Wie viele Beschäftigte sind betroffen?

Also weiter eine Hängepartie für die 170 Beschäftigten am Real-Standort Gifhorn. Werden sie übernommen? Grüneisen: „In jedem Fall liegt das Hauptaugenmerk aller Verfahrensbeteiligten darauf, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.“ Ähnlich klingt das in der Stellungnahme jenes Unternehmens, das 92 Standorte übernehmen darf: „Kaufland bietet den Real-Mitarbeitern eine neue berufliche Perspektive und freut sich darauf, mit ihnen gemeinsam die Märkte erfolgreich weiter zu betreiben. In den kommenden Monaten werden die Märkte integriert und als regionale Nahversorger für die Kunden erhalten.“ Ob Gifhorn dazu gehören wird, ließ auch Kaufland-Sprecherin Alisa Götzinger offen.

Von Dirk Reitmeister