Re-Start-Kampagne: Gifhorns Südheide wirbt um Touristen

Gifhorn

Natur, Kultur und Kulinarik: Damit will die Gifhorner Südheide auch in diesem Jahr bei Gäste aus ganz Deutschland punkten. Die Tourismus-Gesellschaft wagt den Re-Start – und es gibt viel Hoffnung, dass der Sommer 2021 gut wird. Die Image-Werbung soll dafür sorgen. Ohne Testungen und Impfungen wird’s jedoch nicht gehen.

Klappern gehört zum Handwerk und darum waren Südheide-Chef Jörn Pache und sein Team vor Corona regelmäßig bei großen Messen dabei, um die Urlaubsregion Gifhorn bekannt zu machen. „Zum letzten Mal im Februar 2020 auf der ABF in Hannover – der größten Freizeitmesse Norddeutschlands“, blickt Pache zurück. Wegen dem Corona-Lockdown gab’s die Messe 2021 nicht, auch die Grüne Woche in Berlin fiel flach. Ausgefallen sind zudem viele regionale Messen. „Für uns keine einfache Situation, denn wir mussten umdenken“, so Pache. Auch weil die Gastronomie dicht war und Museen und andere Freizeiteinrichtungen ebenfalls ihre Türen erst gar nicht aufsperren durften.

Marketing-Budget bisher nicht ausgeschöpft

„Wir haben unser Marketing-Budget bisher nicht voll ausgeschöpft, doch nach und nach entspannt sich die Lage und wir wagen den Re-Start“, berichtetet der Südheide-Geschäftsführer. „Unter anderem mit Anzeigen in Tageszeitungen in Thüringen, Nordhessen, Hamburg und auch Nordrhein-Westfalen“, führt Pache aus. Resonanz und Rücklauf seien inzwischen wieder gut. „Unser Urlaubsmagazin 2021 – rund 20 000 Exemplare wurden gedruckt – sind wir super losgeworden“, freut sich Pache. Es ist fast vergriffen.

Mit Print für den Kreis Gifhorn werben

Weitere Print-Werbeangeboten der Südheide: Ausflugsziele in der Region (6000 Exemplare), Gästeführungsangebote (2500 Exemplare), Gifhorns Stadtrundgang (10 000 Exemplare) und Gruppen-Erlebnisse (4000 Exemplare). Letzterer Katalog wird allerdings kaum nachgefragt, denn Reisen von Vereinen oder Kegelclubs lässt Corona bisher nicht zu.

„Wir haben jedoch in den zurückliegenden Tagen festgestellt, dass die Menschen wieder mehr Lust auf Kurzurlaub haben“, berichtet Pache. Die einzigartigen Moor-, Heide- und Wasserlandschaften im Kreis Gifhorn auf Schusters Rappen oder mit dem Rad erkunden und erleben: Viele Urlauber aus dem Bundesgebiet würden die Südheide in der noch immer andauernden Pandemie den Kanararen oder Balearen vorziehen.

Gifhorns Ferienwohnungen sind gefragt

Besonders gefragt seien erneut Ferienwohnungen und Ferienhäuser . „Die waren auch im vergangenen Jahr ruckzuck ausgebucht“, weiß Pache. Natürlich gebe es wegen Corona und den damit verbundenen Spielregeln noch immer viele Fragen und Unsicherheiten, doch die Vermieter hätten sich inzwischen darauf eingestellt. Bei Notbremse oder Lockdown seien problemlos kostenfreie Stornierungen möglich. „Auch das hat dazu beigetragen, dass die Buchungsnachfrage langsam wieder nach oben geht“, sagt der Südheide-Geschäftsführer.

Zurück in Richtung Normalität

Jörn Pache jedenfalls ist zuversichtlich, dass die Saison 2021 für die Südheide zu einem Erfolg wird. „Wir hatten trotz Pandemie 2020 einen guten Sommer – daran wollen wir anknüpfen“, erklärt er. Mit immer mehr Impfungen und Testungen werde es zurück in Richtung Normalität gehen. „Im Juli, August und September wird bereits wieder vieles möglich sein“, steht für den Chef der Tourismus-Gesellschaft fest.

Von Uwe Stadtlich