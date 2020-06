Gifhorn

Da war Nervenstärke angesagt: Mit einem fünfstufigen Plan hat das Land Niedersachsen nach und nach die Corona-Regelungen in einzelnen Bereich gelockert. Betreiber von Saunen und Kegelbahnen etwa mussten bislang tatenlos zusehen. Jetzt darf es aber losgehen.

„Keine leichte Zeit“

Im Saunaland kann es Inhaberin Danica Weiße überhaupt nicht erwarten, die ersten Gäste wieder begrüßen zu können. Seit März musste der Betrieb komplett ruhen. „Keine leichte Zeit“, sagt sie. In der ersten Phase habe sie sogar schon ans Aufgeben gedacht. „Wie geht das weiter, was passiert mit den Mitarbeitern?“ Doch dann kämpfte sie sich tapfer durch die lange Wartezeit. Am 1. Juli nun möchte sie wieder öffnen. „Ich bin voller Tatendrang. Ich freue mich so darauf.“ Getragen hat sie durch die Zeit auch, dass viele Stammkunden immer mal wieder anriefen und sich erkundigten. Die werden dann das Saunaland mit Einschränkungen erleben. Zwei Saunen, die unter 60 Grad aufheizen, müssen zu bleiben. Aufgüsse sind verboten, auch die Turm-Sauna darf nicht genutzt werden. Maximal 50 Gäste dürfen rein. „Das dürfte im Sommer gut machbar sein“, sagt Weiße. Wertvolle Monate fürs Geschäft hat sie verloren. Bis Mai dauert sonst eigentlich die Hochzeit für Saunen. Aber nun ist erst einmal Vorfreude darauf angesagt, dass es überhaupt weitergeht.

Auch Kegelbahnbesitzer wurden wegen Corona auf die Geduldsprobe gestellt. „15 Wochen ging nichts“, sagt Thomas Hepe, Inhaber des Malibu. Was ihn wurmt: Seit drei Wochen sind in den Nachbarstädten Braunschweig und Wolfsburg die Bowlingbahnen offen. Er habe erst am Dienstag die Erlaubnis erhalten, die Kegelbahnen wieder zu vermieten. Maximal zehn Personen dürfen in einem Raum kegeln. Jeder muss eigene Schuhe mitbringen, Abstand halten, Desinfektion – Corona verändert auch den Kegelabend. Eigentlich ist der Freizeitsport eher im Herbst und Winter gefragt. „Aber jetzt sind alle glücklich, wieder kegeln zu können“, so Hepe. Die ersten Buchungen gibt es schon.

„Die Nerven lagen blank“

Auch Christine Damm, Inhaberin des Kegelbistros, musste nicht lange warten auf die ersten Kegler nach der Wiedereröffnung, die nach einem strengen Hygieneplan erfolgen durfte. Sie hat jeden einzelnen Tag der Corona-Schließung gezählt. „Es waren 99 Tage. Die Nerven lagen blank.“ Tatkräftig hat sie den Stillstand dann aber doch genutzt und das Kegelbistro renoviert und verschönert. Viele Gäste treffen sich seit Jahrzehnten regelmäßig zum Kegeln. „Jetzt freuen sich alle, sich wieder zu sehen.“

Von Andrea Posselt