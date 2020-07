Rassismus: Gifhorns Polizei wehrt sich gegen Pauschalverurteilung

Gifhorn

Bundesinnenminister Seehofers Nein zu einer Studie über möglichen Rassismus in der Polizei stand im Mittelpunkt: Auch Gifhorns Polizei wehrt sich gegen eine Pauschalverurteilung – und machte diese Position am Dienstagnachmittag bei einem Besuch der CDU-Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann deutlich.

„Die bisherige Diskussion hat für Verunsicherung und Irritationen bei den Kolleginnen und Kollegen geführt“, bezog Polizei-Pressesprecher Thomas Reuter für den Personalrat der Gifhorner Polizeiinspektion deutlich Stellung. Die Pauschalvorwürfe im Zusammenhang mit „Racial Profiling“ – die Kontrolle von Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale ohne konkreten Anlass – entbehrten jeder Grundlage. „Wir wehren uns gegen diese Stigmatisierung und fühlen uns zu Unrecht in die Ecke gedrängt“, verwies Reuter darauf, dass in den Reihen der Gifhorner Polizei inzwischen zehn Beamtinnen und Beamte mit Migrationshintergrund ihren Dienst versehen.

Anzeige

„Diesen Schuh ziehen wir uns nicht an“

„Wenn wir in dieser Richtung ein Problem hätten, würden wir es auch in aller Deutlichkeit ansprechen“, versicherte Gifhorns Polizeichef Thomas Bodendiek im Namen seiner 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CDU-Abgeordneten. Die dreijährige Ausbildung von Polizeikräften in Deutschland sei nicht mit der nur 19 Wochen dauernden Ausbildung von Polizisten in Amerika zu vergleichen, so der Inspektionsleiter. Die Kritik von SPD-Chefin Saskia Esken, die auch bei deutschen Sicherheitskräften einen latenten Rassismus sieht, sei nicht gerechtfertigt. Bodendiek: „Diesen Schuh ziehen wir uns nicht an.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Ich habe Vertrauen in unsere Polizei“, erachtete es Pahlmann als nicht notwendig, dass die Polizei sich nun durch eine Studie bescheinigen lassen soll, dass sie gute Arbeit leistet. Pahlmann warnte bei ihrem eineinhalbstündigen Info-Besuch vor „Spaltung und Misstrauen“. „Die Polizei ist Querschnitt der Gesellschaft“, so die Abgeordnete.

Respektlosigkeit nimmt zu

Anfeindungen und zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften: Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, der ebenfalls bei dem Gespräch dabei war, fand deutliche Worte. „Bei vielen Menschen herrscht offenbar ein falsches Verständnis von Freiheit vor – gepaart mit Egoismus.“ Dieses führe zur Missachtung von Regeln.

Bodendiek, Kripo-Chefin Christin Bartels und Einsatzleiter Christian Engel informierten Pahlmann auch über das aktuelle Unfall-Einsatzgeschehen, Cyber-Crime und Ermittlungen zu anderen Straftaten. Der Neubau biete optimale Voraussetzungen für eine gute Polizeiarbeit in Gifhorn. „Mit den Umbauarbeiten im Altbau – auch die Wache wird modernisiert – sind wir auf der Zielgeraden“, berichtete Bodendiek. Diese Arbeiten würden im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Gifhorns Polizeichef lobte die Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt. Diese sei „einfach grandios“.

Von Uwe Stadtlich