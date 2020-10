Gifhorn/Isenbüttel

Großkontrolle am Freitag auf der Kreisstraße 114 bei Gifhorn, Isenbüttel und Calberlah: Die Polizei stellte auf der Tangente zahlreiche Verstöße fest – nicht nur, was das Tempo angeht. Zeitweise winkten die Beamten Schlag auf Schlag Autofahrer von der Straße.

Freudig erregt springt der junge Kampfhund auf der Rückbank hin und her. Ob der Mann in der dunkelblauen Uniform ihm wohl eine Streicheleinheit gönnen wird? Doch der ist erst einmal damit befasst, Herrchen über das Gebot der Sicherung des Hundes mit Gurt aufzuklären, damit der Vierbeiner auch nach einem Unfall oder einer Vollbremsung noch mit dem Schwanz wedeln kann.

Anzeige

Zur Galerie Es ging nicht nur um das Tempo: Die Polizei nahm am Freitag an mehreren Stellen entlang der Tangente bei Gifhorn, Isenbüttel und Calberlah Kontrollen vor. Sie ahndete zahlreiche Verstöße.

Heraus gewunken hat Einsatzleiter Jan-Philipp Endter den Opel in Höhe Lehmweg-Kreuzung, weil seine Kollegen mit der Laserpistole 200 Meter weiter den in Richtung Norden fahrenden Wagen mit Tempo 91 gemessen hatten. 91 ist zu schnell in der 70-Zone, aber noch nichts gegen das, was der Einsatzleiter in der Vergangenheit schon an der Stelle gesehen hat. „Mein bislang Schnellster hatte hier 177 drauf. Es sind immer wieder Geschwindigkeiten festzustellen, die jenseits der Fahrlässigkeit liegen.“

Endter und seine elf Kollegen sind nicht ohne Grund zum wiederholten Mal auf der Tangente im Einsatz. Rückblick auf den Abend des Samstag, 27. Juni: Eine 26-jährige Up-Fahrerin missachtet an der Kreuzung II. Koppelweg die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers. Die Mittelklasse-Limousine kracht dem Kleinwagen in die Fahrerseite und katapultiert ihn 50 Meter weit weg. Dessen Fahrerin überlebt es nicht. Im Raum steht der Verdacht, dass der Mercedes deutlich mehr als die erlaubten 70 auf dem Tacho hatte. Endters Gesicht wird heute noch ernst, wenn er über diesen Unfall spricht, den er damals aufgenommen hatte. „Das ist die traurige Krönung des Unfallgeschehens hier auf der Tangente.“

Mehr als 100 Tempoverstöße haben er und seine Leute über den Tag festgestellt, zieht Einsatzleiter Jan-Philipp Endter zur Großkontrolle auf der Tangente am Freitag eine erste Bilanz. Der Spitzenreiter habe zwischen den Kreuzungen Dannenbütteler Weg und Lehmweg 115 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 70 gehabt, er wurde vom Radarmessgerät erwischt. Darüber hinaus gab es nach erster Einschätzung etwa ein Dutzend Überholmanöver im Überholverbot kurz vor der Kreisgrenze zu Wolfsburg. Diverse Gurt- und Handyverstöße fielen ebenfalls auf, darüber hinaus zwei unerlaubte Bauartveränderungen an Fahrzeugen – in einem Fall gelbes Standlicht. Post bekommt auch ein Autofahrer, der gleich an zwei Kontrollstellen mit lärmendem Beschleunigen provoziert hatte, so Endter. In einem Fall war ein Anhänger nicht akkurat gesichert, die Abrisssicherung war durch ein Stück Schnur ersetzt worden.

Tempo 70 gelte nicht umsonst auf dem Abschnitt der Tangente, sagt Endter. „Sie ist stark befahren und hat viele Einmündungen.“ Genau solche Unfälle wie am II. Koppelweg verhindern – das ist Endters Antrieb für die Kontrolle.

Viele Blitze vom Radargerät

Er funkt seinen Kollegen an, der seit etwas mehr als drei Stunden schon weiter nördlich das Radar aufgestellt hat. Das Messgerät ist vor dem dunklen Laub der Hecke erst spät zu erkennen. Entsprechend hoch ist die Blitz-Zahl. „63 Verstöße“, hört Endter. Er und seine Kollegen vom Anhalteteam 1 winken am späten Vormittag auch einen Wagen nach dem anderen von der Tangente, deren Tempoverstöße das zweiköpfige Messteam mit der Laserpistole durchfunkt. „Silberner Mercedes-Kleintransporter“, kommt es aus dem Gerät. Sekunden später geht die Kelle hoch. Immer wieder stellen die Beamten dann auch Verstöße rund um Handy und Gurt fest. Auch auf Rausch-Einfluss achten sie.

Bei Ilkerbruch Überholverbot durchsetzen

Es geht Endter eben nicht nur ums Tempo. Ein drittes Kommando ist in Höhe Ilkerbruch damit befasst, Verstöße gegen das noch relativ neue Überholverbot zwischen Kreisgrenze und Barnbruchswiesen zu ahnden. Bevor der Landkreis dort Tempo 70 und Überholverbot angeordnet hatte, gab es immer wieder schwere Überhol-Unfälle in der unübersichtlichen, lang gezogenen Kurve, so Winfried Enderle, Verkehrssachbearbeiter der Gifhorner Polizei. „Jetzt nichts mehr.“ Was aber auch am Kontrolldruck liege, den die Polizei aufrecht erhalten wolle.

Mehr Verkehr, weniger Tempo

Am Mittag wird der Verkehr auf der Tangente im Stadtgebiet dichter. Endter und sein Team warten jetzt länger, bis der nächste Tempoverstoß gemeldet wird. Das Durchschnittstempo in Richtung Norden liegt bei 73. Bald ist Mittagspause. Danach will Endter einen Positionswechsel vornehmen und das Ilkerbruch-Team noch zusätzlich mit Tempokontrollen betrauen. Der Radar-Mann wird gleich Feierabend machen. Er meldet Endter inzwischen „71 Verstöße – nur bei ihm. Wahnsinn.“

Von Dirk Reitmeister