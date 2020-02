Bürobedarf Beyer kürt die Gewinner

Gifhorn

Es gab Informationen rund um den Schulstart und die neusten Ranzen-Modelle, es gab Glitzertattoos und etwas zu essen – und bei der elften Ranzenparty gab es auch etwas zu gewinnen. Mehr als 1000 Besucher haben das Angebot von Beyer Bürobedarf genutzt und die entspannte Atmosphäre im Tejo’s-Einrichtungshaus genossen. Einige von ihnen bekamen jetzt Post: Sie hatten am Gewinnspiel teilgenommen und einen 100-Euro-Warengutschein der Firma Beyer-Bürobedarf gewonnen. So überreichte Vitali Fitz, Geschäftsführer von Tejo’s SB-Lagerkauf, 100 Euro an Saskia Skusa, den von der AOK gesponsorten Gutschein hatte Irina Pinneker aus der Sassenburg gewonnen, und Melanie Thiele bekam von Marion Latus, Inhaberin von Beyer-Bürobedarf, ihren Gutschein ausgehändigt. Marion Latus überreichte auch den Gutschein an den Thomas-Kindergarten aus Neudorf-Platendorf, vertreten durch Karin Utzinger.

Von der Redaktion