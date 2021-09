Randale in Gamsen an der Görlitzer Straße

Gamsen

Von lautem Hämmern und lauter Musik wurden in der Nacht zu Dienstag Anwohner in Gamsen geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster beobachteten sie mehrere junge Männer, die mit einem Vorschlaghammer auf einen Zigarettenautomaten in der Görlitzer Straße schlugen. Die Anwohner alarmierten die Polizei, die die Gruppe auch in der Nähe des Automaten antraf – das entsprechende Tatwerkzeug hatten die Personen noch bei sich. Der jüngste Beschuldigte, 15 Jahre alt, wurde seiner Mutter übergeben. Ein 20-jähriger Mann wurde nach der Aufnahme des Sachverhalts durch die Beamten entlassen, ein 19-Jähriger war der Polizei bereits bekannt. Er störte mehrfach, trat aggressiv auf und war alkoholisiert. Die Polizei nahm ihn schließlich in Gewahrsam, aus welchem er am Morgen entlassen wurde. Im Laufe des Dienstags wurde noch ein vierter Tatbeteiligter ermittelt und vernommen. Gegen alle Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Der Zigarettenautomat hielt dem Aufbruchsversuch stand, wurde jedoch beschädigt.

Von der AZ-Redaktion