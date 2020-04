Ran an die Buletten: Heute kocht der Papa

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Nachdem ich in den vergangenen Tagen auf viele Essenswünsche meiner beiden Lieben eingegangen bin, ist es heute Zeit für ein Rezept, das ganz dem Wunsch der Mama entspricht: Frikadellen mit Kartoffelbrei. Mancher mag sich nun die Frage stellen, warum ich mir gerade dieses Essen ausgesucht habe. Zugegeben, meinem Geschmack entsprächen eher Tagliatelle mit grünem Pesto und Pinienkernen oder ein leckeres Carpaccio, aber ich habe mich aus einem ganz bestimmten Grund für dieses eher rustikale Essen entschieden: Heute wird der Gatte in die Küche geschickt, denn neben Schnitzeln sind auch Frikadellen in unserem Hause Männersache.

Ein zweiter, sehr willkommener Nebeneffekt ist, dass auch Marla an der Zubereitung dieses Essen große Freude hat, denn beim Bällchenformen und Kartoffelstampfen mag sie sich so richtig austoben. Das bedeutet für diesen Mittag eine Ruhepause für mich, und ich habe mir fest vorgenommen, in dieser Zeit nichts im Haushalt zu machen. Marla hat ihre Freude, und die Küche, die anschließend ganz sicher einem Schlachtfeld gleichen wird, kann ich am Abend restaurieren, wenn alle – also fast alle – friedlich schlummern.

Anzeige

Frikadellen mit Kartoffelbrei

Zutaten:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

500 g Hackfleisch (wir nehmen Thüringer Mett)

1 Zwiebel

2 Eier

2 TL Senf

1 TL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

6 EL Paniermehl

1 kg Kartoffeln

200 ml Milch

Butter

Muskatnuss

Salz

Öl zum Braten

Zubereitung:

Für die Frikadellen die klein gewürfelte Zwiebel mit den restlichen Zutaten gut vermischen. Aus der Masse Kugeln formen und im heißen Öl in der Pfanne rundum ausbraten.

Die geschälten Kartoffeln im Salzwasser 20 bis 30 Minuten kochen und das Wasser abgießen. Milch und ein Stückchen Butter zufügen und kräftig stampfen. Mit Salz und Muskatnuss abschmecken.

Von Laureen Möller