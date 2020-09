Gifhorn

Am kommenden Montag entscheidet der Gifhorner Stadtrat über das Leitbild Mobilität. Damit wird festgezurrt, nach welchen Prioritäten in den nächsten zehn Jahren der Verkehr gestaltet wird – für Fußgänger, Rad- und Autofahrer. Besonders in den Fokus nimmt die Stadt gerade die Aspekte Radwegkonzept und Verkehrssicherheit. Zwei externe Büros sind dafür engagiert. Der erste Fahrplan steht und wurde vom städtischen Verkehrsexperten Oliver Bley und Bürgermeister Matthias Nerlich am Mittwoch vorgestellt. Rainer Mühlnickel, Geschäftsführer von Böregio, und Mitarbeitern Sandra Ulbricht, berichteten über den Part Radwegkonzept.

Stadt setzt Konzept aus einem Guss

Gifhorn wolle „einen deutlichen Sprung nach vorne machen und ein echtes Highlight für Radfahrer sein“, sagte Nerlich. Das passiere am besten aus einem Guss und nicht in Einzelprojekten, ergänzte Bley. Querungshilfen an Straßen, Geschwindigkeiten von Autos und neue Grün-Pfeile an Ampeln nannte Bley als Beispiele für den Bereich Verkehrssicherheit. Speziell das Thema Schulwegsicherheit nimmt das Büro LK Argus aus Kassel unter die Lupe. Dazu ist ein Fragebogen entworfen worden, der ab Montag an allen Gifhorner Grundschulen verteilt wird. Abgabeschluss der Bögen ist am Freitag, 8. Oktober.

„ Gifhorn ist schon gut aufgestellt“

Die Gestaltung des Radwegenetzes nimmt das Büro Böregio unter die Fittiche. „Wir werden uns die Verkehrsströme angucken, Unfallzahlen analysieren“, erläuterte Mühlnickel. Selbst Details, wie künftig Radwege im Zuge des Pedelec-Booms auszusehen haben, werden eine Rolle spielen. Die Planer werden Fragebögen an der Bonhoeffer-Realschule und am Otto-Hahn-Gymnasium verteilen. Erste Analyse nach einer Ortsbegehung: An beiden Schulen mangle es auf jeden Fall an Abstellplätzen für Fahrräder. Ein Teil der Begutachtung werde das Büro auch selbst auf dem Rad erledigen, ergänzte Sandra Ulbricht. Ihr erstes Urteil: Gifhorn ist schon gut aufgestellt. Die Zahl der Radfahrunfälle sei vergleichsweise gering.

Die beiden externen Experten lobten, dass die Stadt Gifhorn auf eine möglichst breite Beteiligung der Öffentlichkeit setze. Neben dem Arbeitskreis, zu dem Polizei und ADFC gehören, ist auch an eine Bürgerbeteiligung gedacht. Fußgänger, Rad- und Autofahrer – alle sollen im Blick sein. „Aber wir haben nun einmal einen begrenzten Raum, das muss jedem klar sein“, sagte Nerlich.

