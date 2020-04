Wie gut ist das Wege-Programm des Landkreises?

Kreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn hat sich für dieses Jahr wieder einige Verbesserungen an den touristischen Radwegen vorgenommen. Vor allem zwischen Wilsche und Müden will er den Belag neu schottern. Und an der Beschilderung soll sich kommendes Jahr etwas tun. Der Radfahrerclub ADFC findet das schon ganz gut, doch es ginge vor allem bei einem Prinzip eigentlich besser.

Bei einer laut Landrat Dr. Andreas Ebel jetzt erfolgten ersten Ausschreibung handelt es sich um Radwege, die parallel zu einem Wirtschaftsweg verlaufen. Die Länge belaufe sich auf 4,2 Kilometer mit folgenden Einzellängen: 320 Meter zwischen Flahnweg und Müden, 1 784 Meter zwischen Wilsche und Bokelberge, weitere 1 738 Meter auch zwischen Wilsche und Bokelberge und 310 Meter zwischen Gravenhorst und Isenbüttel. An diesen Abschnitten werde der Landkreis die vorhandene Grasnarbe abschälen, die vorhandene Schotterbefestigung leicht aufreißen und neues Schottermaterial aufbringen und einwalzen. Als Beispiel nennt Ebel die Sanierungen im vorigen Jahr zwischen Wagenhoff und Wahrenholz sowie Clausmoorhof und Tankumsee.

Zur Galerie Über Jahre will der Landkreis Gifhorn touristische Radwege aufmöbeln. Der ADFC lobt das Ansinnen, hofft auf eine bessere Beschilderung, kritisiert aber auch das Festhalten an schmalen Pfostenwegen.

Doch gerade diese alten Pfostenwege sind aus Sicht von Wolfgang Harder, Kreisvorsitzender beim ADFC, eher suboptimal. „Ist besser als gar nichts, aber nicht ganz optimal.“ Als positiv sei wenigstens noch der Pfostenweg im Müdener Bereich zwischen der Gifhorner Gemarkungsgrenze hinter Wilsche und Bokelberge und dann weiter bis Dieckhorst zu nennen. Den habe die Gemeinde Müden vor einigen Jahren auf eine annehmbare Breite gebracht, wenn auch nicht ganz zwei Meter.

Nicht mehr zeitgemäß

Ansonsten hält Harder von diesen in der Region noch verbreiteten Pfostenwegen nicht allzu viel. Vor allem zwischen Clausmoor und Tankumsee sei das nicht mehr zeitgemäß. Auf solchen Wegen sei Begegnungsverkehr schwierig und gerade bei Familienausflügen mit Kinderanhängern unmöglich.

„Abgesehen von den einzelnen Sanierungsmaßnahmen haben wir im Landkreis Gifhorn ein Konzept für touristische Radwege auf den Weg gebracht“, erklärt Ebel. „Dazu gehören rund 565 Kilometer, die ursprünglich von jeder Gemeinde selbst in Stand gehalten wurden. In einem ersten Schritt kümmern wir uns auf diesen Wegen um 82 Kilometer, die wir unterhalten. Ab 2021 beseitigt der Landkreis außerdem kleinere Mängel auf dem gesamten touristischen Radwegenetz, sorgt für die Beschilderung und hat einen Blick auf die Schautafeln und Rastplätze.“

Das kritisiert Harder an der Beschilderung

Und damit spricht Ebel ein Thema an, was Harder richtig auf den Nägeln brennt – nämlich gerade die Beschilderung. „Da ist noch vieles im Argen. Wie oft habe ich schon Ortsfremde getroffen, die nicht mehr wussten, wo es lang geht.“ Ein Beispiel sei die Beschilderung innerhalb der Stadt Gifhorn. Dort wünscht er sich statt einiger einzelner Pfeile mehr konkrete Wegweiser. Allerdings nicht so welche wie jene nach „Fallersleben über Isenbüttel“. Denn die leiteten die Radler über das Gewerbegebiet Moorstraße, aber nicht durch den Isenbütteler Ortskern, der sich eher als Zwischenziel für Radwanderer lohnen würde.

Ein Lob für die Sassenburg

Ein echter Leuchtturm, was die Beschilderung angehe, sei die Gemeinde Sassenburg, sagt Harder. Dort seien alle Wegweiser-Kreuzungspunkte mit Nummern versehen – dem holländischen Knotenpunkt-System entsprechend. Ein Musterbeispiel an Orientierung.

Voraussichtlich im Mai wird der Landkreis laut Ebel zwei weitere Ausschreibungen für Radwege auf Wirtschaftswegen veröffentlichen. „Die vorhandenen Schotterwege werden entsprechend der parallel geführten Radwege erneuert. Die vorhandenen Sandwege müssen hingegen mit zusätzlich 20 Zentimeter Schotter befestigt werden.“ Es sei daher mit höheren Kosten und größeren Erdbewegungen zu rechnen. Für die Radwege auf Wirtschaftswegen werde die Sanierung auf einer Länge von etwa zehn Kilometern vorgenommen.

Von Dirk Reitmeister