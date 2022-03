Gifhorn

Geplante Verbesserungen im Radverkehr in Gifhorn nehmen immer mehr konkrete Züge an. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt und Verkehr stimmte dem sogenannten Meilenstein 3 zu. Rund eine Stunde lang diskutierte die Politik über Maßnahmen und Prioritätenliste. Verkehrsplaner Martin Steinhoff und seinem Team im Rathaus dürfte in der nächsten Zeit nicht langweilig werden.

In der ganzen Stadt soll künftig für alle Verkehrsteilnehmer deutlich werden, wo Radfahrende fahren dürfen, sollen oder müssen. Ein zentraler Punkt des Meilensteins 3 sind deshalb Markierungen mit Piktogrammen und roter Farbe. So will die Stadt in vielen Bereichen die Benutzungspflicht von Radwegen aufheben und mit Piktogrammen sowohl auf dem Geh-/Radweg als auch auf der Fahrbahn Radlern und Autofahrern deutlich signalisieren: Radfahrer dürfen dort fahren.

„Es ist ein duales System, der Radfahrende kann sich aussuchen, wo er fahren möchte“, erläuterte Steinhoff dem Ausschuss. Beispiel: Die Familie mit Kindern auf dem Radweg, der flotte Pedelec-Pilot auf der Fahrbahn.

An bestimmten Furten soll rote Farbmarkierung auf dem Asphalt deutlich machen, dass dort Radler die Einmündung kreuzen. Ebenso will die Stadt auf einigen Strecken die Fahrradschutzstreifen mit roter Farbe versehen.

Änderungsliste der Grünen sorgt für Diskussionen

Rund 50 Streckenabschnitte, Kreuzungen und Einmündungen führt der Meilenstein 3 in der Prioritätenliste auf mit mehr oder weniger aufwendigen Maßnahmen – bis hin zur „Neuaufteilung des Verkehrsraums“. Die Gruppe aus Bündnis90/Die Grünen und Die Fraktion hatte zahlreiche Änderungsvorschläge dazu eingebracht, die zu eingehenden Debatten führten.

Radweg-Verbindung von der Schützenstraße über eine Isebrücke zum Knickwall: Die Stadtverwaltung soll Möglichkeiten prüfen. Quelle: Sebastian Preuß 2

Neue Radroute in die City über die Ise? Eine neue Verbindung für Fußgänger und Radler vom Gifhorner Westen in die Innenstadt als Alternative zur Allerstraße: Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt und Verkehr sprach in seiner jüngsten Sitzung auch über eine mögliche Brücke zwischen Schützenstraße und Knickwall. Die Gruppen ULG/FDP und CDU/SPD brachten eigene entsprechende Anträge ein. Der Ausschuss einigte sich nach der Diskussion darüber auf Hausaufgaben für die Stadtverwaltung. Die soll mögliche Verbindungen zwischen Knickwall und Schützenstraße, aber auch zwischen Knickwall und Allerstraße unter die Lupe nehmen. Laut Stadtplanerin Maike Klesen gibt es bei der Schützenstraßen-Variante unter anderem zu beachten, dass die Verlängerung der Sackgasse zur Ise über das Gelände der Kindertagesstätte führen würde. Bei der Allerstraßen-Variante wären Grundstücke des Aller-Ohre-Verbandes zu nutzen. Darüber hinaus sind Fragen zu Überschwemmungsgebiet und Schutzstatus zu beachten. Die Verwaltung könne bei der Ausarbeitung jetzt allerdings auf frühere Vorarbeiten zurück greifen.

Unter anderem schlägt die Gruppe vor, Sonnenweg und Isenbütteler Weg als Fahrradstraßen zu deklarieren. Deren Eignung dafür sieht Gunter Wachholz von der SPD kritisch. Dort sei zu viel Durchgangsverkehr. Die Stadt Gifhorn habe mit Fahrradstraßen, auf denen motorisierter Verkehr nur noch geduldet wäre, noch keine Erfahrungen. Man möge lieber mit der Jägerstraße anfangen.

Ährenweg für Autos sperren? Nicht mit Gamsen

Die Brücke des Ährenwegs als Verbindung zwischen Gamsen und dem Wilscher Weg für motorisierten Verkehr sperren? Dem erteilte Dirk Reuß von der CDU als Ortsbürgermeister von Gamsen eine klare Absage. Das werde der Ortsrat nicht mittragen. Die Verbindung sei für Gamsen zu wichtig.

Sicherer Radverkehr: Der Eyßelheideweg ist zu eng

Schwierigkeiten bei Bestrebungen, auf dem Eyßelheideweg den Radverkehr besser vom motorisierten zu trennen: Mehr als eine rote Farbe auf dem Radschutzstreifen dürfte kaum drin sein. Eine Verbreiterung der Verkehrsfläche für mehr Platz für alle dürfte an den Grundstücksfragen scheitern.