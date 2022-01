Gifhorn

Mit dem Fahrrad zügig von Nord nach Süd durch die Innenstadt, aber nicht durch die Fußgängerzone: Einen geschlossenen Einbahnstraßenring, um ihnen mehr Platz unter anderem auf Konrad-Adenauer-Straße und Celler Straße zu schaffen, wird es dazu nicht geben. Das ist eine der Erkenntnisse, die bis zu 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Donnerstagabend bei einer Online-Konferenz der Stadt zum Radverkehrskonzept mitgenommen haben.

In Kürze ist das Radfahren durch die Fußgängerzone wieder eingeschränkt – und schnell sollte es schon gar nicht laufen. Das Team um die städtischen Verkehrsplaner Oliver Bley und Mario Steinhoff hat sich deshalb Gedanken über eine Verbesserung des Radverkehrs auf den Vorrangrouten um die Innenstadt herum gemacht und sich dabei auch mit einer Einbahnstraßenregelung befasst. Für Radfahrer ist das Ergebnis der Experten eher ernüchternd.

Einmal rumradeln um die Innenstadt: Doch es gibt viele enge Stellen, etwa an der Konrad-Adenauer-Straße und der Allerstraße. Quelle: Sebastian Preuß 2 Archiv

Die Idee: Rund um die Innenstadt sollte eine Fahrspur – auf Konrad-Adenauer-Straße, Lüneburger Straße, Celler Straße, Allerstraße und Fallerslebener Straße – wahlweise zu einem Radweg für Fahrräder in beide Richtungen oder zu einer Mehrzweckspur für Fahrräder, Einsatzfahrzeuge und ÖPNV in eine Richtung werden. Vom Platz her würde es klappen, doch es scheitert laut Bley an der Anpassung der Busfahrpläne an die neuen, zum Teil umständlichen Streckenführungen für die Busse, aber vor allem am Feuerwehrhaus in der Fallerslebener Straße.

Feuerwehrhaus muss von beiden Seiten erreichbar bleiben

Wäre die Fallerslebener Straße Einbahnstraße, müsste die Hälfte der Feuerwehrleute bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus einen Umweg einlegen, sagt Bley. „Das ist für diese Straße ein KO-Kriterium.“

Deshalb hat die Stadt an zwei alternativen Varianten getüftelt. Beim sogenannten City-Ring Ost wäre allein die Konrad-Adenauer-Straße vom Allerwellen-Kreisel bis zur Lüneburger Straße Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden. Folge: Eine deutliche Verkehrszunahme auf der sowieso schon belasteten Allerstraße, die für den Radverkehr nicht gut ausgebaut sei. Besser wäre der City-Ring West mit einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Norden von der Allerstraße über die Celler Straße bis zur Kreuzung am Weinberg.

Radeln in der Fuzo: Neue Schilder kommen demnächst Noch ist das Radfahren in der Gifhorner Fußgängerzone per Schild ganztägig freigegeben, doch das ist bald passe. Die Stadt Gifhorn kündigt an, dass die neuen Schilder Ende Januar installiert sein dürften. „Die neuen Schilder sind vom Bauhof bereits bestellt“, so Stadtsprecherin Annette Siemer. „Die Fertigung dauert in der Regel mehrere Wochen. Bedingt durch Weihnachten und Silvester gab es gewisse Verzögerungen.“ Ab dem Moment, da die neuen Schilder angebracht wurden, werden die eingeschränkten Zeiten wirksam: Radfahren frei werktags nur noch zwischen 17 und 12 Uhr (früher 18 bis 11 Uhr), an Markttagen und bei anderen Veranstaltungen gilt grundsätzlich: absteigen. Ob ganztägig oder künftig wieder zeitlich eingeschränkt: Bei „Radfahrer frei“ gilt laut Siemer Schrittgeschwindigkeit. Im Allgemeinen sei dabei eine Geschwindigkeit zwischen 5 und 15 Kilometer pro Stunde gemeint.

Beide Alternativen miteinander verknüpfen und dabei einen der City-Ringe in Fahrtrichtung Norden, den anderen in Fahrtrichtung Süden als Einbahnstraße regeln: Diese Idee aus dem Chat von Bastian Till Nowak will die Stadt nun aufgreifen. Bley: „Das nehmen wir für eine weitere Betrachtung auf.“

Sandra Ulbricht vom Planungsbüro Böregio stellte auch Überlegungen vor, zum Beispiel den Radverkehr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Süden vom zu schmalen Geh-Radweg auf einen Radfahrstreifen zu führen. Das wäre auch an der Celler Straße denkbar.

Klarere Verkehrsführungen schaffen: Die Stadt will dieses Jahr auf vielen Strecken Piktogramme aufbringen. Quelle: Sebastian Preuß

Piktogramme und rote Farbmarkierungen noch in diesem Jahr

Konkretere Beschlüsse dürften bei den politischen Beratungen ab 8. Februar in anderen Punkten des Radverkehrskonzeptes fallen. Was noch in diesem Jahr umgesetzt werden könnte, sind demnach Piktogramme, die deutlicher signalisieren sollen, wo Radler fahren. Ebenso vorgesehen sind rote Farbmarkierungen an gefährlichen Einmündungen. „Wir wollen schnell eine Verbesserung herstellen“, sagte Steinhoff.

Reger Chat-Austausch: Das lag den Gifhornern auf den Herzen

Die Diskussion per Chat war in den fast zwei Stunden rege. Die Teilnehmenden forderten die umfangreiche Einführung von Fahrradstraßen, längere exklusive Grünphasen für Radfahrer und Radfahrerinnen etwa an der Ampel der Todeskurve in Gamsen und eine bessere Radler-Führung am Rechtsabbieger-Bypass des Nordhoffstraßen-Kreisels. Auch der Radweg zwischen Wilsche und der BGS-Siedlung ist aus Sicht der Nutzenden dringend verbesserungswürdig.

Stadtplanerin Maike Klesen freute sich über den Zuspruch an der Online-Präsentation. „Wir haben wieder mehr Teilnehmende als bei den Präsenzveranstaltungen vor der Pandemie.“

Von Dirk Reitmeister