Gifhorn/Wahrenholz

Natur, Technik und Geschichte: Das vereint die 52 Kilometer lange Mühlen-Tour der Südheide Gifhorn. Die Aller-Zeitung ist sie abgefahren – und hat noch ein paar Tipps für alle, die es auch machen wollen.

Start ist, wo sollte es anders sein, am Mühlenmuseum in Gifhorn. Die Radler folgen dem Radweg an der B 188 bis in den Dragen und folgen dort der Beschilderung für den Weser-Harz-Heide-Radweg nach links. Es geht durch den Dragen, der eigentlich ein feuchter Bruchwald ist, aber in den trockenen Sommern eher vor sich hin knistert. Achtung: Zuweilen können Mücken Pausen dort zu einer juckenden Angelegenheit machen.

Zur Galerie 52 Kilometer Natur, Technik und Geschichte: Die Mühlen-Tour der Südheide-Gifhorn führt von der Kreisstadt mit dem Mühlenmuseum bis zur Wassermühle in Wahrenholz und zurück.

An der Platendorfer Straße weist die Südheide die Radler nach Gamsen, streng dem Weser-Harz-Heide-Radweg nach bis nach Wahrenholz. Das kann man so machen, doch es gibt eine Alternative. Nach wenigen hundert Metern Platendorfer Straße kann man auch an der scharfen Linkskurve nach rechts auf einen asphaltierten Feldweg in die Iseniederung abbiegen.

Die Iseniederung ist eine der liebsten Ziele für Hobbyornithologe Reinhard Thamm aus Neubokel. Auch im Sommer, wenn vielen Laien das Leben der Gefiederten eher verborgen bleibt. Schwarzkehlchen beobachten: „Da muss man schon genau gucken.“ Außerdem sei die Iseniederung eines der größten Wiesenpieper-Brutgebiete.

Tour lohnt sich auch im Herbst

Interessant auch für Laien sei das Gebiet im Frühjahr und im Herbst, wenn die Kraniche ziehen. „Da rasten auf alle Fälle Kraniche. Teilweise große Trupps.“ Im Frühjahr höre man auch den Brachvogel balzen. Thamms Appell: „Auf den Wegen bleiben, gerade dort. Man kann sehr gut von den Wegen aus beobachten.“ Er radele auch im Winter dorthin, um Singschwäne aus dem hohen Norden zu beobachten. Also: Die Iseniederung ist ein Ziel fürs ganze Jahr.

Mehr zur Mühlen-Tour Länge: 52 Kilometer Höhenunterschied: 60 Meter Internationales Wind- und Wassermühlenmuseum in Gifhorn: geöffnet von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr). St. Nicolai- und Catharinenkirche in Wahrenholz: Das Gotteshaus ist das ganze Jahr über von 10 bis 16 Uhr für Besichtigungen und persönliche Stille geöffnet. Wer mehr über das mehr als 750 Jahre alte Gebäude erfahren oder sicherstellen will, dass nicht gerade beispielsweise wegen Renovierungsarbeiten die Tür verschlossen ist, kann sich im Internet unter www.kirche-wahrenholz.de informieren. Wassermühle in Wahrenholz: Wegen der Corona-Regeln finden aktuell keine Führungen für Gruppen statt. Das neue Wasserrad dreht sich aber ständig und kann von außen bewundert werden. Und Interessierte können sich beim Verein Mühlenfreunde Wahrenholz unter Tel. (0 58 35) 82 20 oder mit etwas Vorlauf per E-Mail an info@muehlenfreunde-wahrenholz.de melden, um für einen kurzen Besuch anzufragen. Einkehr in Neubokel: Das Landcafé hat Mittwochs bis Sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, es gelten die üblichen Corona-Vorkehrungen. Karten: Bikeline-Radwanderkarte „Südheide Gifhorn“ vom Verlag Esterbauer, Maßstab 1:60 000 mit Ortsplänen und touristischen Informationen für 5,90 Euro in jeder Buchhandlung (ISBN-978-3-85000-816-7) und in den Touristinformationen der Südheide Gifhorn GmbH. Auf der Homepage der Südheide gibt es die Route unter www.suedheide-gifhorn.de/tour/muehlen-tour. Nahverkehr für Abkürzer: Der Erixx fährt zu jeder vollen geraden Stunde von Wahrenholz in Richtung Gifhorn zurück. Umgekehrt fährt er ab Bahnhof Gifhorn Stadt immer fast eine halbe Stunde vor der vollen geraden Stunde in Richtung Wahrenholz ab. Achtung: Für Fahrräder müssen Fahrrad-Tagestickets des Tarifverbundes gelöst werden! Iseniederung: Die marode Brücke über die Ise ist zuweilen auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt, nämlich wenn die Ise viel Wasser führt.

Entlang der Route gibt es auch Spielplätze

In Wahrenholz klappert die Wassermühle am rauschenden Bach. Vorher sind die Radler noch an der ältesten Eiche im Kreis Gifhorn vorbei geradelt, die allerdings nur noch ein Schatten ihrer Selbst ist. Weiter geht es nach Betzhorn, fast am Ende des Orts biegt man nach links auf den Schmiedeweg ab und folgt der Beschilderung nach Weißenberge. Am Ortsausgang nach Westerholz bietet sich Familien eine Rast am Racker-Acker an, einem Spielplatz mit Klettergeräten, Rutsche, Schaukel, Seilbahn und Bolzplatz mit Fußballtoren und Basketballkörben. Auch in Westerholz gibt es einen schönen Spielplatz direkt am Weg.

Südheide Gifhorn legt fünf Rad-Rundtouren neu auf Die Gifhorner entdecken in Corona-Zeiten ihre eigene Gegend – mit dem Fahrrad. Und auch von auswärts erwartet die Südheide Gifhorn Tourismus-Gesellschaft in diesem Jahr noch mehr Besucher auf zwei Rädern. Gut, dass zu den bestehenden Touren in diesem Jahr fünf neue hinzu gekommen sind. In einer kleinen Sommer-Serie testet die AZ diese neuen Ausflüge und schlägt selber kurze familientaugliche Runden vor. Auf der Homepage der Südheide Gifhorn können Urlauber und Einheimische verschiedene Radtouren im ganzen Landkreis anklicken. „Im Marketingbeirat haben wir uns gemeinsam ein paar Routen überlegt“, sagt Jörn Pache von der Südheide GmbH. „Wichtig war, dass die touristischen Highlights verbunden werden.“ Der komplette Landkreis soll mit Tagestouren abgedeckt sein. Startpunkte seien schwerpunktmäßig Gifhorn und Wittingen mit ihren Tourismus-Info-Standorten. Ob Flüsse-, Mühlen-, Heide-, Wittingen- oder „Durch die Büttelei“-Tour: Die Routen sind zwischen 30 und 60 Kilometer lang. „Das ist für eine Tagestour ganz gut“, sagt Pache. Den Routenverlauf schildert die Südheide auf ihrer Homepage, dazu gibt es eine Google-Maps-Karte, die sich auch auf dem Smartphone aufrufen lässt. Auch auf der neuen Bikeline-Karte sind die Touren verzeichnet. Bis auf Ausnahmen wie bei der Sassenburg-Runde sind die Themenrouten – vor allem die neuen – allerdings vor Ort nicht ausgeschildert. Das soll sich ändern, sagt Pache. Der Landkreis Gifhorn, der die Betreuung der Freizeit-Radwege zentral an sich gezogen hat, wolle auch die Beschilderung auf den neuesten Stand bringen und dann die Themenwege darauf ausweisen.

Über Wesendorf geht es zurück durch das Hestenmoor zum Weser-Harz-Heide-Radweg, wo am Abzweig die Sitzbank-Tisch-Garnitur schon etwas in den Seilen hängt. Über Gamsen macht die Mühlen-Tour noch einen Abstecher nach Wilsche und Neubokel, von wo aus es nach Gifhorn zum Marktplatz und zurück zum Mühlenmuseum geht.

Abkürzen mit dem Erixx

Bei den diversen Pausen- und Einkehrmöglichkeiten sollten sich Radler Zeit nehmen. Für Familien ist die gesamte Route schon sehr anspruchsvoll. Es bietet sich ihnen die Möglichkeit, daraus eine kürzere Streckentour zu machen: vom Mühlenmuseum durch den Dragen und die Iseniederung nach Wesendorf, von dort aus über Westerholz und Weißenberge – wo die Kinder sich auf den Spielplätzen austoben können – nach Wahrenholz und dann mit dem Erixx zurück nach Gifhorn.

Hier eine interaktive Karte für die Radtour:

Von Dirk Reitmeister