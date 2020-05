Rad-Projekt: 300 000 Euro gibt’s vom Land

Gifhorn

Das ist eine wirklich gute Nachricht für alle Drahtesel-Fans: Für das Projekt Fahrradpool Südheide fließen Fördermittel in Höhe von 300 000 Euro nach Gifhorn. Das Geld soll unter anderem dafür eingesetzt werden, um im historischen Bahnhofsgebäude in Gifhorn eine Rad-Verleihstation und eine Rad-Reparaturwerkstatt einzurichten.

„Die Stadt Gifhorn erhält als eine von vier Städten in Niedersachsen 300 000 Euro Fördermittel für die Umsetzung ihres Projektes Fahrradpool Südheide Gifhorn“, so Stadtsprecherin Annette Siemer. Das Geld fließe über das Programm „Zukunftsräume“ Niedersachsen. Die Zuteilung erfolge in drei „Jahresscheiben“ bis 2023 – jeweils in Höhe von 100 000 Euro. „Die Stadt will das Projekt auch nach dem Ende des Förderzeitraums fortführen“, kündigt Siemer an.

Anzeige

Damit das Fahrrad attraktiver wird

Mit dem „ Fahrradpool Südheide Gifhorn“ wolle Gifhorn einen Beitrag dazu leisten, das erhebliche Potenzial zu entwickeln, das in der Nutzung der neuen Generation von Fahrrädern hinsichtlich Reichweite und Nutzungsformen liege, geht Siemer auf die Verwendung von immer mehr E-Bikes ein. „Denn im Gegensatz zu den Großstädten spielt der Fahrradverkehr lokal bisher nur eine untergeordnete Rolle – das soll sich ändern“, so die Sprecherin der Stadt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Ziel des Projektes ist es, dieser Form der Mobilität neuen Schwung zu verleihen und damit positive Effekte für die Wirtschaft, den Tourismus, aber eben auch in puncto Klimaschutz, Lebensqualität und preisgünstiger Mobilität zu erreichen“, führt Annette Siemer aus.

Gifhorns Bürgermeister ist von der Finanzunterstützung des Landes begeistert. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir eine der vier Städte sind, die mit ihrem Projekt den Förderzuschlag erhalten haben. Es ist ein Zukunftsprojekt, was hoffentlich eine Initialzündung sein wird für viele weitere Entwicklungen in Richtung einer modernen Stadt, die auch die Chancen der Digitalisierung nutzt“, betont Verwaltungschef Matthias Nerlich.

Das sind die Pläne

Die Stadt hat bereits konkrete Ideen für die Verwendung des Geldes: Der 60 Quadratmeter große Anbau am Bahnhofsgebäude Gifhorn-Stadt soll ausgebaut und eine Fahrradverleih-Station mit integrierter Fahrradwerkstatt werden. Dazu sollen auch Fahrräder beschafft werden. Aktuell wird der Anbau am Bahnhof Gifhorn-Stadt noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Auch über das Verleihsystem hat sich die Verwaltung bereits Gedanken gemacht: Es soll in digitaler Form realisiert werden. Buchung, Ausleihe, Rückgabe und Bezahlvorgang sollen über eine Mobilitätsapp erfolgen. „Ziel ist dabei auch eine Vernetzung und Kombination der Angebote des ÖPNV mit der Fahrradnutzung“, so Nerlich. Weiterhin werde eine Kooperation mit lokalen Partnern angestrebt – zum Beispiel mit dem Fahrradhandel, sozialen Trägern und Vereinen wie dem ADFC. „Ich stelle mir das so vor – man fährt mit den Rad zum Bahnhof, gibt es dort im Bedarfsfall ab, lässt in der Werkstatt den Service machen und fährt nach der Arbeit weiter“, blickt Nerlich in die Zukunft.

Langfristige Ziele

„Nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme des Fahrradpools und einer entsprechenden Evaluierung soll das Ausleihsystem nach Projektende in den Dauerbetrieb übergehen und in enger Kooperation mit der Tourismus-Organisation Südheide Gifhorn auf andere Nachbarkommunen erweitert werden“, kündigt Gifhorns Verwaltungschef an.

Von Uwe Stadtlich