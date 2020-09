Gifhorn

Zwei Radfahrer sind in diesem Jahr schon auf Straßen im Kreis Gifhorn ums Leben gekommen. Das sind jetzt in acht Monaten schon so viele, wie in den beiden Jahren davor in zwölf. Experten warnen vor typischen Gefahren und trügerischen Sicherheiten. Und: Oft tragen die Zweirad-Piloten eine Mitschuld daran, wenn es kracht.

Wenn der Fahrtwind des vorbei fahrenden Autos am Shirt des Radlers zupft: Winfried Enderle, Verkehrssachbearbeiter der Polizei Gifhorn und selber Radfahrer, hat Verständnis, wenn es Velo-Freunden mulmig wird auf der Fahrbahn. Seit 2017 zählt er einen Toten, einen Schwerverletzten und sieben Leichtverletzte, weil Autofahrer von hinten auf Fahrräder auffuhren. Und doch komme die Gefahr in der Regel nicht von hinten, sondern von der Seite.

Trügerische Sicherheit auf dem Geh- oder Radweg: Sieht der Autofahrer, der aus der Hofeinfahrt kommt, die Radfahrer rechtzeitig? Quelle: Sebastian Preuß

Im selben Zeitraum zählte Enderle nämlich drei Tote, 17 Schwerverletzte und 127 Leichtverletzte in der Kategorie „Einbiegen/Kreuzen“. Sprich: Autofahrer, die aus der Seitenstraße oder einer Hofeinfahrt kommen, erfassen von links oder rechts kommende Radfahrer – meistens regulär oder irregulär auf Geh- oder Radwegen unterwegs. Damit sei die gefühlte Sicherheit auf dem Geh- und Radweg eher eine trügerische. Enderle erlebt es selbst immer wieder, etwa bei der Rewe-Zufahrt in Meinersen. Dort musste er neulich wieder eine Vollbremsung hinlegen, weil der Autofahrer nicht vor seiner Querung angehalten hatte, sondern bis zur Fahrbahn gefahren war.

Enderle kennt die Frage aus seinen Motorrad-Zeiten: „Wirst du wirklich gesehen?“ Deshalb ist er in solchen Situationen bremsbereit. Er weiß: Autofahrer schauten beim Einbiegen nach Autos auf der Straße, nicht unbedingt nach Radfahrern auf dem Geh- oder Radweg. Fazit: „Auf der Straße sind Radfahrer sichtbarer.“ Schon allein deshalb, weil an vielen Stellen die Geh- und Radwege aus Hofeinfahrten oder Seitenstraßen erst einzusehen seien, wenn die Hälfte des Autos schon drauf und somit dem Radfahrer im Wege stehe.

Das sind die aktuellen Zahlen für Gifhorn Schlägt sich der Corona-Trend beim Fahrradfahren auch auf die Unfallzahlen nieder? Im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen bis 2017 gab es im ersten Halbjahr 2020 mehr Unfälle, bei denen Radfahrer schwer verletzt wurden. Tote gab es bis Ende Juni nicht, das hat sich kurz danach aber geändert. Inzwischen verzeichnet die Polizei mit zwei tödlich verunglückten Radlern schon so viele wie jeweils in den ganzen Jahren 2018 und 2019. Auf das Jahrzehnt zurück geblickt sind die 2020-er Zahlen im Kreis Gifhorn allerdings nicht alarmierend – entgegen dem Bundestrend, den das Bundesamt für Statistik neulich veröffentlichte mit 445 Toten in 2019 (16,8 Prozent mehr als 2010). Pedelec-Piloten verletzten sich im Kreis Gifhorn bis Mitte August nicht schwer, allerdings steigt die Zahl der Unfälle, bei denen es Leichtverletzte gab. Gab es 2019 im ganzen Jahr sieben Unfälle und 2018 vier, sind es 2020 bislang zwölf. Bei allen drei Vergleichszahlen macht die Altersgruppe der über 65-Jährigen die Hälfte aus. Polizei-Experte Winfried Enderle führt die steigende Zahl bei Pedelec-Unfällen auf den Trend zu diesen Fahrrädern zurück. Die beiden tödlichen Unfälle in diesem Jahr betrafen die Altersgruppe der Senioren, diese waren allerdings nicht mit einem Pedelec unterwegs. Die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern (nicht Pedelecs), bei denen es Schwerverletzte aus allen Altersgruppen gab, lag 2018 und 2019 bei jeweils 14 und 2020 aktuell bei acht. Hier macht die Altersgruppe 65plus fast die Hälfte aus: jeweils sechs Unfälle in 2018 und 2019 sowie drei bislang in 2020. Die Kreisverkehrswacht bietet Trainingskurse „Fit mit dem Fahrrad“ an. Infos bei Lutz Dietrich unter Tel. (0 171) 74 25 153 oder im Internet unter www.landesverkehrswacht.de/verkehrswacht-gifhorn-ev/kreisverkehrswacht-gifhorn-e-v/.

Eine Situation, wie sie auch Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht kennt. Zum Beispiel wenn er sich an einem Imbiss eine Portion Currywurst mit Pommes holt und wieder vom Parkplatz auf den Calberlaher Damm fahren will. „Man muss weit genug vorfahren.“ Erst dann könne man Straße und Gehweg an anderen parkenden Autos vorbei einsehen – was im Zweifelsfall für den zügig auf dem Gehweg fahrenden Radler zu spät sein kann.

Darum Helm auf Niemals ohne Helm: „Unbedingt“ sollten nach Ansicht von Winfried Enderle Radfahrer einen Helm tragen, vor allem auf Pedelecs. „Da hast du eine Geschwindigkeit wie beim Mofa.“ Doch es reiche auch schon ein Sturz bei Tempo zehn, um sich den Kopf einzuschlagen. Moderne Modelle seien „leicht und luftig“.

Das sagen erfahrene Radler

„Wo viele Zufahrten sind, fahre ich auf der Straße“, sagt Wolfgang Harder vom ADFC, wie er es mit der Regelung „Gehweg für Radfahrer frei“ hält, wenn die Beschilderung ihn nicht auf einen kombinierten Geh- und Radweg zwingt. Doch es gebe stark befahrene Straßen in Gifhorn wie die Braunschweiger Straße, da nehme er doch lieber den frei gegebenen Gehweg.

Nicht ohne meinen Helm: Die Kopfbedeckung kann beim Radfahren Leben retten. Quelle: dpa Archiv

Viele Radfahrer vergessen, dass sie das schwächere Glied sind

Am gefährlichsten für Radfahrer ist aus Harders Sicht eigenes Fehlverhalten, zum Beispiel das Fahren auf der falschen Seite. Auch Dietrich sieht jede Menge Mitschuld-Potenzial bei den Velo-Piloten. „Die wenigsten halten sich an Regeln, die meisten fahren wie sie wollen.“ Es kämen viele Punkte zusammen: vom Missachten roter Ampeln, versäumtem Schulterblick bis zum freihändigen Fahren mit Tippen auf dem Smartphone und Knöpfen in den Ohren. „Ein Großteil der Radfahrer verhält sich provokant und vergisst, dass sie das schwächere Glied sind.“

