Gifhorn

Baustellen sind nichts für Neugierige oder Unaufmerksame. Immer wieder verirren sich Passanten in den Arbeitsbereich der Bagger. Aber auch daneben werden gern Regeln missachtet, die der Sicherheit dienen. Etwa am Katzenberg-Kreisel in Gifhorn.

Die Baustellen-Sicherer von BAS haben ihren Transporter gerade quer über die Bergstraße geparkt und werden gleich die Schilder aufstellen, da kurvt noch ein Kleinwagen halb über den Gehweg drum herum und biegt auf den Calberlaher Damm ein – unter lautem Hupen des vorfahrtberechtigten Verkehrs. Polier Conny Patloch, auf der anderen Seite der Baustelle mit Kollegen in einer Besprechung, zuckt nur die Schulter: „Gang und gebe.“

Anzeige

Kreisel-Baustelle am Katzenberg: Eigentlich ist der Gefahrenbereich gut abgesperrt, dennoch verirren sich immer wieder Passanten zwischen die schweren Baufahrzeuge. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Alltag ist auch das Missachten des Schildes „Radfahrer absteigen“. Fast alle Radler auf dem Gehweg entlang des Calberlaher Damms in Richtung Süden radeln daran vorbei und durch die Engstelle dahinter. „Da werden auch noch die Fußgänger zur Seite geklingelt“, sagt Patloch Kopf schüttelnd. So wie neulich vom Jugendlichen, der durch die Baubesprechung mit Vertretern des städtischen Tiefbaus geprescht sei.

Auch auf dem bis vor kurzem noch schmalen und unübersichtlichen Schotterweg für Fußgänger vom Lehmweg zum Calberlaher Damm stiegen Radler selten ab. „Da hat sich auch schon einmal einer auf die Nase gelegt“, sagt Patloch. Den Vogel hat ein Motorradfahrer abgeschossen, der dort durchgefahren sei. „Der durfte zurück schieben.“ Patloch hat das für alle Fälle per Foto dokumentiert.

Fernsehreife Szenen auf Baustellen

Der Polier kann Geschichten erzählen, nicht nur vom Katzenberg. Unbefugte zwischen den Baggern sei Alltag. Autos landen fernsehreif in Baugruben, überholen Dampfwalzen beim Asphaltieren oder rammen beim Rangieren Baufahrzeuge. „Ich muss hier lang. Ich habe keine Zeit.“ Das seien klassische Begründungen der Fahrer, die sich die Bauarbeiter neben Beleidigungen anhören dürfen. „Umdrehen, gehen“, sagt Patloch. Und sich bloß nicht aufregen, rät er seinen Leuten. Auch wenn es ihm selbst immer wieder mal schwer fällt angesichts mancher Dreistigkeiten.

Was eine Baustelle vom Spielplatz unterscheidet Eine Baustelle ist kein Abenteuer-Spielplatz. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Nicht umsonst tragen Heike Lange zufolge die dort Beschäftigten Schutzausrüstung wie zum Beispiel Sicherheitsschuhe. „In der Baustelle setzen sich Menschen mehreren Gefahren aus“, warnt der Fachbereichsleiter der Landesbehörde. Es gebe Baustellenverkehr und Materialtransporte mit schweren Fahrzeugen und Geräten. Für Höhenunterschiede im Boden mit großer Stolpergefahr sorgten unter anderem Baugruben und -gräben. Außerdem lagere an vielen Stellen Material. „Sollten die Mitarbeiter der Firmen oder unser Personal Unbefugte auf der Baustelle antreffen, werden diese gebeten, die Baustelle umgehend zu verlassen“, sagt Lange. „In der Regel verlassen die Personen dann auch die Baustelle.“

Fahrrad schiebender Jugendlicher „müsste eigentlich Urkunde kriegen“

Auf dem neuen frisch frei gegebenen Geh-Radweg um den Kreisel schiebt ein Jugendlicher sein Fahrrad. Patloch fasst es nicht. „Das ist eine Seltenheit. Der müsste eigentlich eine Urkunde kriegen“, sagt er und ruft dem Jungen lobend zu: „Haste gut gemacht.“ Besser als der ältere Herr, der ihn gleich darauf fahrend überholt. „Ich kann nicht so gut lesen“, ruft der über die Schulter zurück. Freundlich wenigstens. „Stell Dich nicht so an, da ist Platz genug“ sei eine weitere noch höfliche Antwort.

Bauarbeiter müssen aufpassen

Brenzlig wird es laut Patloch nicht. Was daran liege, dass die Kollegen den Baggerfahrern einen Wink geben, wenn sich mal wieder jemand in den Schwenkbereich oder ans Heck verirrt haben sollte. Es komme sogar vor, dass Leute darum bitten, der Bagger möge doch bitte Platz machen. Patlochs Blick schweift über die Baustelle, die unübersehbar mit hüfthohen Sperrtafeln eingezäunt ist. „Da steht kein Schild“, sei auch so eine typische Ausrede. Patlochs Eindruck ist, dass die Leute die Absperrung einfach nicht mehr wahr nehmen. „Die gucken nur noch nach unten. Auf ihr Smartphone.“

Von Dirk Reitmeister