Gifhorn

Das ist nichts für Couch-Potatoes: Nerven wie Drahtseile, Muckis und eine Gelenkigkeit wie eine Katze – das sind die Zutaten, um am Extrem-Sport-Duell bei RTL „Ninja Warrior Germany“ überhaupt teilzunehmen zu dürfen. Seit Jahren ist die Show ein Renner. Nach einigen vergeblichen Bewerbungen ist nun in Staffel sechs Alexander Lamert aus Gifhorn am Start.

Das hat ihn einfach nicht losgelassen: Als ehemaliger Turner verfolgte er Ninja Warriors wie gebannt. Seine Bewerbungen scheiterten zweimal haarscharf. Aber in diesem Jahr war es endlich so weit. Die Einladung zur Show, die in Köln gedreht wird, flatterte ins Haus. Einen Monat vor Staffelstart begann der 34-Jährige mit intensivem Training, unter anderem im Injoy und beim Bouldern in Braunschweig.

„Ich bin nicht so der Kamera-Typ“

„Ziemlich aufgeregt“ sei er nach Köln gefahren. Nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung. „Ich bin nicht so der Kamera-Typ, der Puls war auf 180“, sagt er. Aber das Moderatoren-Team Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra machte es ihm leicht, vor der Kamera zu stehen.

Gegen sage und schreibe 280 Kontrahenten trat der Gifhorner an. Mehrere Vorrunden galt es zu bestreiten. Hangeln und springen über einen Kletterparcours auf Zeit – da spielte Lamert all seine Fähigkeiten aus. Auch eine Schrecksekunde steckte er gut weg. In der Vorrunde rutschte er am letzten Hindernis ab und knallte ins Wasser. Gottlob erging es dem Großteil der anderen nicht besser. Als Elfter schaffte er doch noch das Weiterkommen. Ganz ungefährlich ist Ninja Warrior nicht. So manchen Konkurrenten habe es bei Stürzen erwischt.

Übermut führt zu fatalem Fehler

Bis zum Halbfinale schaffte es der 34-jährige Familienvater. Doch dann geschah der entscheidende Fehler, der ihn aus dem Rennen brachte. „Bei den Mikados habe ich übertrieben und bin zu weit gesprungen. Das hat zu viel Kraft gekostet.“ Zu sehen war das am Freitagabend bei RTL.

Nun geht’s zu Ninja Warriors Allstars weiter

So wurde aus dem Finaleinzug nichts. „Klar bin ich etwas enttäuscht“, sagt der Gifhorner. Immerhin wird im Finale um 300 000 Euro gekämpft. Entmutigt ist Lamert aber keineswegs. „Ich trainiere weiter und bewerbe mich wieder.“ Und eine tolle Anerkennung für seine Leistung gab es auch schon: RTL lud ihn zur Teilnahme bei Ninja Warriors Allstars ein. Da ließ sich Lamert nicht lange bitten. Fortsetzung folgt im Februar nächsten Jahres.

