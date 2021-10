Gifhorn

Die Erkältungswelle unter Säuglingen und Kleinkindern nimmt auch in Gifhorn immer mehr Fahrt auf. Mediziner sprechen von ungewöhnlich frühen und intensiven Erkrankungen. Viele Kinder landen sogar in der Kinderklinik. Offenbar ist aktuell bei vielen Mädchen und Jungen die körpereigene „Immunabwehr nicht im Training“.

Wer aktuell in Praxen von Kinderärztinnen und -ärzten anruft, braucht Warteschleifen-Geduld. „Bei uns brennt der Baum“, heißt es auf Anfrage. Die Behandlungszeiten dehnen sich bis in die frühen Abendstunden, selbst an einem Freitag.

Erkältungswelle schwappt über den Kreis Gifhorn

Insbesondere kleine Kinder sind betroffen, berichtet Kinderärztin Sabine Weisheit, die für das Gespräch mit der AZ nur wenige Minuten Zeit hat zwischen zwei Patientengesprächen. „Wir verlängern unsere Akutzeiten“, sagt sie. Denn die Erkältungswelle schwappe gerade besonders stark über Gifhorn. Die Medizinerin hat einen Grund dafür ausgemacht: „Die Immunabwehr ist nicht so trainiert, weil wir im vorigen Jahr nicht so viele Fälle hatten.“

Mehr zum RS-Virus Junge Familien sehen sich aktuell nicht nur mit dem Corona-Virus, sondern auch mit dem RS-Virus konfrontiert. Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) geht normalerweise in den Monaten kurz vor und nach dem Jahreswechsel um. Doch diesmal beobachten Mediziner schon seit einigen Wochen viele Infektionen. Dr. Andreas Widera, Chefarzt der Kinderklinik im Helios-Klinikum Gifhorn: „Das RS-Virus ist hochansteckend, insbesondere Frühgeborene und kleine Kinder mit schweren Lungen- oder Herzerkrankungen sind gefährdet.“ Für sie könne eine RS-Infektion lebensbedrohlich sein. Schwere Verläufe treten überwiegend bei unter Zweijährigen auf.

Während ältere Kinder mit den so genannten RS-Viren schon besser klarkämen, träfen diese Erreger Säuglinge und Kleinkinder bis ein Jahr besonders hart. Diese hätten ja auch per se noch nicht so viele Ansteckungen mitgemacht, entsprechend unerfahren sei die Immunabwehr.

Chefarzt der Gifhorner Kinderklinik: Dr. Andreas Widera. Quelle: Helios Klinikum Gifhorn

„Auch im Helios Klinikum Gifhorn bemerken wir, trotz der beginnenden saisonalen Infektionen, dass vermehrt Säuglinge und Kleinkinder mit Infektionen der oberen Atemwege (auch RS-Viren) und auffällig viele sehr junge Kinder im Säuglingsalter mit Erkrankungen der unteren Luftwege stationär aufgenommen und behandelt werden müssen“, schreibt Kinderklinik-Chefarzt Dr. Andreas Widera der AZ auf Anfrage. „Darunter befinden sich auch Sars-Cov-2-Infektionen. Aktuell sind etwa 50 bis 60 Prozent unserer Patientinnen und Patienten in der Kinderklinik an Virusinfektionen erkrankt.“

„Es gibt immer saisonale Schwankungen“, sagt Kinderärztin Weisheit. Das sagt auch Widera, doch in diesem Jahr habe die Welle „deutlich früher als gewöhnlich bereits Anfang September begonnen. Diesen frühen Anstieg von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege sowie auch von Magen-Darminfektionen beobachten wir, seitdem Krippen, Kitas und Schulen sich wieder im Regelbetrieb befinden. Da ein möglicher ‚Keimaustausch‘ durch die Corona-bedingten Schließungen im vergangenen Herbst/Winter nicht möglich war, scheint ein gewisser Nachholeffekt durch die fehlende Herdenimmunität wahrscheinlich.“ Das bestätigen laut Widera aktuelle internationale Studien.

Kinder nicht isolieren: Kontakt zu Gleichaltrigen ist wichtiger

Eltern sollten ihren Nachwuchs aus Sorge vor einer Infektion jedoch keinesfalls isolieren, warnt Widera. „RS-Viren gehören zu den Erregern, mit denen sich mehr oder weniger jedes kleine Kind irgendwann anstecken kann. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist, wenn Kinder gesund wirken, wichtiger als der Schutz vor dem Erreger. Außerdem gibt es keine dauerhafte Immunität gegen RS, wobei spätere Infektionen meist harmloser verlaufen als die erste.“

Bewegung an der frischen Luft und viel Vitamin C

Schluss mit dem Stubenhocker-Modus, empfiehlt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. „Raus an die frische Luft.“ Und: Sowohl Erwachsene als auch Kinder sollten den aktuellen Temperaturen angepasste Kleidung tragen und viel Vitamin C zu sich nehmen.

Von Dirk Reitmeister