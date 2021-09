Am Samstagmorgen war die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn auf 71,1 zurückgegangen, schnellte aber am Sonntag in die Höhe: Hatte das Robert Koch-Institut am Samstag keine Neuinfektionen gemeldet, waren es am Sonntag gleich 63. Damit liegt die Inzidenz bei 95,4.