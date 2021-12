RKI meldet 54 Corona-Neuinfektionen für Gifhorn am Samstag, 11.12.

Landkreis Gifhorn

Am Samstagmorgen meldet das Robert Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn 54 Neuinfektionen, die Gesamtzahl der Infektionen seit März 2020 beträgt jetzt 10 327. In den vergangenen sieben Tage wurden 440 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Samstag bei 248,3 – damit ist sie erneut gesunken, und zwar deutlich um 29,3. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 sind 219 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Landkreis Gifhorn im Zusammenhang mit dem Virus verstorben, 111 Frauen und 108 Männer. Die meisten Verstorbenen waren älter als 60 Jahre – 105 der Männer und 107 der Frauen. Der Altersgruppe über 80 gehörten 154 Personen an – 86 Frauen und 68 Männer.

Das DIVI-Intensivregister meldet vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Helios Klinikums in Gifhorn, von denen einer beatmet wird – das heißt, dass innerhalb eines Tages wieder ein Covid-19-Intensivpatient dazu gekommen ist. Laut Helios selber sind es 19 Covid-19-Patienten auf der Normalstation, einer weniger als am Vortag. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt unverändert zum Vortag bei 6,1, die Intensivbettenbelegung ist um 0,1 Prozentpunkte auf 10,5 Prozent zurück gegangen.

Diese Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn derzeit

Croya – Dorfgemeinschaftshaus: Im wieder eröffneten Testzentrum gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags und samstags geschlossen, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden.

Stadt Gifhorn – Alter Postweg: Das Test-Zentrum im Alten Postweg 43 in Gifhorn ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de möglich.

Stadt Gifhorn – Kaufland-Parkplatz (ehemals Real): Neueröffnung am Mittwoch, 8. Dezember; der separate Container von DeinCoronaTestzentrum ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Stadt Gifhorn – Ratsweinkeller: Das Testzentrum im Ratsweinkeller, Cardenap 1 ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de.

Groß Schwülper – Okerhalle: Das Testzentrum in der Okerhalle Groß Schwülper, Hauptstraße 20a, ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.braunschweig-testet.de möglich.

Isenbüttel – Roth-Feierwerk: Das Testzentrum in Isenbüttel, Gehrenkamp 1a, hat die Öffnungszeiten erweitert. Es ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de möglich.

Meine – Wiesenweg: Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Portas im Wiesenweg 9 ist jetzt montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder online unter www.coronaschnelltest-meine.de

Meinersen – Am Marktplatz 12: In der Physiopraxis Gerkens gibt es nach vorheriger Terminabsprache montags bis sonntags zwischen 7 und 19 Uhr Tests. Termine können per www.testzentrum-gifhorn.de vereinbart werden.

Rühen – Sportheim: Im Sportheim des SV Blau Weiß Rühen, Giebelstraße 56, sind montags bis samstags jeweils von 15 bis 19 Uhr Tests möglich, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Wesendorf – Celler Straße: Das Testzentrum der Dachstiftung Diakonie in der Celler Straße 2 hat ebenfalls die Öffnugnszeiten erweitert, es ist montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich telefonisch in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 möglich.

Westerbeck – Bürger-Begegnungsstätte: Im früheren Gasthaus Torfhaus an der Hauptstraße 54 wird montags bis samstags zwischen 15 und 19 Uhr getestet, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bitte Personalausweis mitbringen, Betreiber Ilios empfiehlt zur Verfahrensbeschleunigung die Nutzung der App PassGo.

Weyhausen – Unser Aller Ort: Das Testzentrum von Löwen-Fitness in der Neuen Straße hat montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ist jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Wittingen – Rewe-Parkplatz: Das Testzentrum DeinCoronaTestzentrum hat geöffnet montags bis sonntags von 7 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Es gibt zwei öffentliche Impftermine in der nächsten Woche

Die nächsten öffentlichen Impftermine durch die mobilen Teams des Landkreises: Mittwoch, 15. Dezember, 8.30 bis 13.30 Uhr in Kästorf im Dorfgemeinschaftshaus (nur Johnson&Johnson), Donnerstag, 16. Dezember, 12 bis 16 Uhr in Meine, Philipp Melanchthon Gymnasium.

