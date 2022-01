RKI meldet 130 neue Corona-Infektionen für den Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Um 130 hat sich die Zahl der Covid-19-Infektionen im Landkreis Gifhorn innerhalb eines Tages laut Robert Koch-Institut erhöht. Die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 liegt damit jetzt bei 12 079, die Zahl der vergangenen sieben Tage bei 593, die Zahl der Todesfälle bei 240. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 24,3 auf 334,6.

Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle ist innerhalb eines Tages um acht auf 64 gestiegen. Das Gesundheitsamt hat weitere 224 Personen getestet. Im Seniorendomizil Hankensbüttel gibt es noch vier akute Fälle. In der Kita Gamsen wurden vier weitere Personen positiv getestet, das Gesundheitsamt hat die bereits bestehende Quarantäne verlängert. In der DRK-Kita Wesendorf am Lerchenberg gab es einen positiven Test, eine Gruppe ist in Quarantäne. Ebenfalls einen positiven Test meldet der Landkreis aus der Grundschule Meinersen, wo jetzt eine Gruppe unter Selbstbeobachtung steht.

Die Verteilung der Infizierten auf die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Aktuell Infizierte gibt es im Landkreis 679, das sind 27 mehr als vor einer Woche. Die Verteilung ist wie folgt: Stadt Gifhorn 244 (+ 86), Stadt Wittingen 40 (+ 15), Sassenburg 51 (- 11), Boldecker Land 33 (- 3), Samtgemeinde Brome 24 (-12), Samtgemeinde Hankensbüttel 24 (+/- 0), Samtgemeinde Isenbüttel 46 (- 25), Samtgemeinde Meinersen 61 (- 11), Papenteich 64 (- 23), Samtgemeinde Wesendorf 53 (- 28).

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist von 4,6 auf 4,7 angestiegen, die prozentuale Belegung der Intensiv-Betten durch Covid-19-Patienten von 6,4 auf 6,5 Prozent. Das DIVI-Intensivregister meldet für das Helios Klinikum Gifhorn zwei Covid-19-Patienten auf Intensivstation, ein Patient wird beatmet. Im Vergleich zu Dienstag meldet Helios selber am Mittwoch mit 14 einen Covid-19-Patienten weniger, der auf der Normalstation behandelt wird, als am Dienstag.

Von der AZ-Redaktion