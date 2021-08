Landkreis Gifhorn

Das Robert Koch-Institut meldete am Samstagmorgen vier neue positive Corona-Tests aus dem Landkreis Gifhorn, am Sonntagmorgen kamen weitere fünf dazu, die Gesamtzahl der Fälle liegt damit jetzt bei 6235. Mit Stand Sonntag gab es 27 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen auf 14,7 gesunken war, stieg sie bis Sonntagmorgen wieder auf 15,3 an.

Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums liegt aktuell kein Covid-19-Patient, auf Normalstation waren es mit Stand von vorigem Mittwoch zwei – Helios aktualisiert die Zahlen mittlerweile nur noch einmal pro Woche, da sich die Gesamtlage entspannt hat.

Von der AZ-Redaktion