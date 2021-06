Gifhorn

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist keine Erscheinung nur in den Großstädten. Es gibt sie auch im Landkreis Gifhorn. Das im April gegründete Queere Netzwerk will den Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell und/oder transgender sind oder noch nicht genau wissen, „wo es hingeht“, geschützten Raum, ein Netzwerk, Unterstützung geben – und eine Stimme in der Öffentlichkeit. Die Idee, ein Queeres Zentrum in der Gifhorner Innenstadt einzurichten, stellte Vereinschef Dominik Ruder (24) jetzt dem Kreisausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration vor.

„Wir stellen uns ein Queeres Zentrum in der Gifhorner Innenstadt vor, in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt“, erklärte Ruder. Die Innenstadt sei aus zwei Gründen passend: Einmal würde es die notwendige Sichtbarkeit gewährleisten, beispielsweise durch aktive Mitgestaltung von Veranstaltungen wie Altstadtfest oder Weinfest. Zum anderen würde die Lage einen geschützten Raum bieten für die queeren Mitglieder aus dem gesamten Landkreis, für die es gerade in ländlichen Gebieten schwierig sei, sich zu outen und ihre Orientierung auszuleben. „Queer“ ist übrigens ein englischer Sammelbegriff, der die gesamte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt umfasst.

Der Altersschnitt im Netzwerk liegt bei 30 Jahren

Auch einen Finanzierungsplan legte der 24-Jährige dem Kreisausschuss vor. Demnach gibt es 10 000 Euro vom Land für die Erstausstattung. 15 000 Euro jährlich werden hauptsächlich für Miete sowie für eine 400-Euro-Honorar-Kraft benötigt, welche das Zentrum verwalten soll. Für diese 15 000 Euro hat das Queere Netzwerk Finanzierungsanträge bei der Stadt und beim Landkreis gestellt. Aber auch Eigenmittel sollen fließen, beispielsweise aus Mitgliedsbeiträgen sowie durch Einnahmen aus Kooperationen.

Genutzt würde das Queere Zentrum – wenn es denn realisiert würde – nach derzeitigem Stand von Menschen zwischen 14 und 60 Jahren. Der Altersschnitt im Queeren Netzwerk liegt laut Dominik Ruder bei etwa 30 Jahren. Das Netzwerk selbst hat aktuell 30 Mitglieder. Das liege auch an Corona, denn Ruder sieht durchaus weiteres Potential. „Vor Corona haben sich in unserer Jugendgruppe wöchentlich 25 bis 30 Leute getroffen. Und beim Auftakttreffen unserer neuen Erwachsenengruppe waren wir zwölf Teilnehmer.“

Netzwerk möchte Aufklärung in Schulen betreiben

Und es soll weitere Gruppen geben – zum Beispiel eine Gruppe, die Christopher Street Days im Landkreis organisiert. Und eine Gruppe für queere Flüchtlinge sowie eine für Regenbogen-Familien. Außerdem eine Gruppe, die „Schlau“ heißen soll und in Schulen Aufklärung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt betreibt. Anfragen zu dieser Art Aufklärung gibt es laut Ruder bereits von Schulen. Aufklärung sei überhaupt eines der Ziele des Netzwerkes, so Ruder. Ebenso wie die Schaffung von Hilfsangeboten und die Professionalisierung der Beratung in diesem Bereich. „Queere Menschen leiden, wenn sie sich nicht entwickeln können“, betonte Ruder die Wichtigkeit einer solchen Einrichtung auch mit Blick auf psychische Folgeschäden und die Auswirkungen für die Gesellschaft daraus.

Interessierte können sich unter www.queeres-netzwerk-gf.de mit dem neuen Verein in Verbindung setzen. Unter Tel. (01 76) 43 56 88 50 steht Vorsitzender Dominik Ruder auch persönlich für Hilfe und Infos zur Verfügung.

Von Thorsten Behrens