Queeres Netzwerk Gifhorn erhält Spende und will Jugendfreizeit an zwei Wochenenden ausrichten

Gifhorn

Das Queere Netzwerk Gifhorn für Menschen jeglicher sexuellen und geschlechtlichen Identitäten gibt es erst seit April. Derzeit baut es seine Strukturen aus und versucht neue Partner zu finden – unter anderem auch, um ein Queeres Zentrum für Gifhorn zu realisieren. Andere Projekte sind bereits angeschoben.

Das kostet Geld. Unterstützung gab es jetzt von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Höhe von 2500 Euro. Das Netzwerk nutzt diese großzügige Unterstützung zum Aufbau der Netzwerkstrukturen und für die Öffentlichkeitsarbeit. Dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse ist beides nun viel großflächiger möglich.

Förderung der Sichtbarkeit queerer Menschen im Landkreis

„Wir treiben die regionale, landesweite und gar bundesweite Vernetzung Gifhorns mit anderen queeren Stellen und Trägern voran, befähigen immer mehr Menschen zu eigenständigem Engagement und bereichern so letztlich den Landkreis Gifhorn. Wir wollen queeren Menschen geschützte Räume zur freien Entfaltung schaffen, den Austausch mit Gleichgesinnten ermöglichen, die Bevölkerung über sexuelle Orientierungen, Lebensweisen und geschlechtliche Identitäten aufklären, sowie Unterstützung in allen Bereichen und auf allen Ebenen anbieten“, erklärt dazu Dominik Ruder, der Vorsitzende des Netzwerkes.

Die Mitglieder bieten diverse Aufklärungsgespräche und Beratungen an, fördern die Sichtbarkeit queerer Menschen im Landkreis, schaffen ein vielfältiges Bildungs- und Kulturangebot, ermöglichen ein facettenreiches Freizeitprogramm und leisten eine tragfähige Öffentlichkeitsarbeit. Dabei kooperieren sie mit verschiedenen anderen Vereinen, Verbänden, Behörden, Stellen der Kinder- und Jugendhilfe, Stellen der Erwachsenenbildung.

„Mit dieser Förderung untermauern wir einmal mehr unser breites gesellschaftliches Engagement. Wir sind fest davon überzeugt, dem Queeren Netzwerk Gifhorn so eine Basis zu geben, sich künftig noch professioneller aufstellen zu können. Ich finde es persönlich extrem wichtig, Sichtbarkeit zu stiften und somit Möglichkeiten zu schaffen, untereinander in den Dialog auf Augenhöhe zu treten. Nur so können wir gemeinsam eine tolerante und verständnisvolle Gesellschaft entwickeln“, sagt Christoph Treicheln von der Sparkasse über die Beweggründe für die Spende.

Zwei Freizeitwochenenden für Jugendliche

Das Queere Netzwerk bietet für alle Jugendlichen, egal welcher sexuellen oder geschlechtlichen Identität oder Orientierung, zwei Freizeitwochenenden an. „Mit dem Projekt QueerZeit wollen wir jungen Menschen in Gifhorn einen freien Bildungsraum geben, indem sie offen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sprechen können und sich mit einigen Subthemen auf freie und kreative Art und Weise auseinandersetzen können“, so Ruder.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Die Zustimmung der Eltern zur Teilnahme muss eingeholt werden. Die Teilnehmeranzahl ist auf 15 begrenzt. Das Projekt umfasst insgesamt zwei Wochenenden am 3. und 4. Juli sowie am 17. und 18. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr und beinhaltet auch ein Mittagessen, welches gemeinsam zubereitet wird. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung über www.queeres-netzwerk-gf.de.

Von der AZ-Redaktion