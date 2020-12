Gifhorn

Schon zum ersten Lockdown im Frühjahr haben sich im Kreis Gifhorn viele ehrenamtliche Initiativen für Einkaufshilfen zusammen gefunden. Allerdings wollte kaum jemand ihren Service in Anspruch nehmen. Nun machen die Initiativen wieder auf sich aufmerksam. Denn mit der Zahl der Infektionen steigt auch die Zahl der Menschen in Quarantäne. Und der nächste Lockdown läuft.

„Es hatten sich ganz viele Helfer gemeldet“, erinnert sich Christel Masson vom Gemeinderat Rötgesbüttel an die Anfänge der Einkaufshilfe, die die Kommune zusammen mit der Kirchengemeinde im Nu auf die Beine gestellt hat. Für Senioren einkaufen gehen, damit diese sich nicht in Ansteckungsgefahr begeben müssen? Die Nachfrage war praktisch null. „Ich glaube, das soziale Netz funktioniert auf dem Dorf“, sagt Masson. „Es ist auch keine falsche Scham, die Leute sind versorgt“, sagt Pastor Michael Bausmann.

Wegen Corona in Quarantäne? Alleinstehende können beim Einkauf im Kreis Gifhorn auf ehrenamtliche Initiativen setzen, so sie denn wollen. Quelle: Sebastian Kahnert dpa Archiv

Diese Erkenntnis teilen sie mit Jörg Hartmann von der Nachbarschaftshilfe Hehlenriede in Isenbüttel. „Wir haben die Einkaufshilfe in der ersten Phase sehr offensiv angeboten.“ Die Resonanz sei gering geblieben. Das deckt sich mit Erfahrungen, die auch ein halbes Dutzend der 29 DRK-Ortsvereine gemacht haben, sagt Ehrenamtskoordinatorin Katja Brülls vom Kreisverband. „In den Dörfern kennt man sich, man hilft sich selbst.“ Wer in Quarantäne sei, habe in der Regel Angehörige, Freunde oder Nachbarn, die sich um die Besorgungen kümmerten.

„In der Stadt gibt es mehr einsame Menschen“

Dennoch wird das DRK jetzt wieder aktiv, in Kooperation mit dem Familienbüro Stadt und Landkreis Gifhorn. Es will nun in der Stadt Gifhorn eine Einkaufshilfe aufziehen. Jeweils zwei Ehrenamtliche aus den Ortsvereinen Gamsen und Kästorf seien schon an Bord. „Wir wissen noch nicht, wie es angenommen wird“, sagt Brülls. Aber angesichts der steigenden Zahlen und des Lockdowns wolle das DRK vorbereitet sein, wenn die Nachfrage komme – übrigens auch aus Gebietseinheiten, wo es noch keine Einkaufshilfe gebe. Hartmann aus Isenbüttel hält das für sinnig: „Ich vermute, in der Stadt gibt es mehr einsame Menschen.“

Hier gibt es Rat und Hilfe Im Kreis Gifhorn haben sich zu Beginn der Corona-Krise mehrere Initiativen gegründet, die unter anderem Einkaufshilfe anbieten. Hier eine Auswahl: Das DRK bietet ab sofort auch in der Stadt Gifhorn einen Einkaufshilfe-Dienst an. Ansprechpartnerin für Helfer und Hilfesuchende ist Katja Brülls unter Tel. (0 53 71) 80 48 70 (nicht zwischen Weihnachten und Neujahr). Die katholische St. Altfrid-Gemeinde ist für Helfer und Hilfesuchende im Pfarramt unter Tel. (0 53 71) 1 28 64 zu erreichen. Die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede in Isenbüttel ist unter Tel. (0 53 74) 6 03 32 06 und im Internet unter www.nachbarschaftshilfe-hehlenriede.de zu erreichen. „Wir sind nach wie vor bereit, Hilfe anzubieten“, sagt auch Pastor Michael Bausmann von der St. Michael-Kirche in Rötgesbüttel und St. Petri in Ribbesbüttel. Sein Pfarramt in Ribbesbüttel ist unter Tel. (0 53 74) 6 61 77 zu erreichen. Eine umfangreiche Übersicht an Hilfsangeboten bietet auch der Landkreis Gifhorn auf seiner Homepage unter der Rubrik Corona-Virus und „Aktuelle Informationen“. Der DRK Ortsverein Gifhorn bietet zusätzlich ein Klöntelefon/Seniorentelefon für einen kleinen Plausch an: jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr unter Tel. (0 53 71) 80 46 96.

Jetzt mehr Menschen in Quarantäne

„Wir können das sofort wieder aktivieren“, sagt auch Martin Wrasmann, ehemaliger Pastoralreferent der katholischen St. Altfrid-Kirchengemeinde in Gifhorn, die ebenfalls im Frühjahr ein Angebot mit 40 Ehrenamtlichen und kaum Nachfrage auf die Beine gestellt hatte. „Die Anzahl der Menschen, die in Quarantäne sind, ist höher“, sagt er zur aktuellen Entwicklung. Deshalb rechnet er damit, dass nun doch der eine oder andere Betroffene dabei sein könnte, der Hilfe braucht.

