Gifhorn

Schon wieder kaum Laternenumzüge, stattdessen Einschränkungen für Kinder: Da erinnerte sich die Interessengemeinschaft Quadkinder östliches Niedersachsen daran, wie einige von ihnen im letzten Jahr die Weinachtstrecker-Aktion von Gifhorner Landwirten begleitet haben. Und daran, wie sie mit den bunt beleuchteten Fahrzeugen und Musik nicht nur Kinderaugen zum Leuchten brachten.

„Das machen wir in diesem Jahr auch“, sagt Gerhard Kasper aus Wasbüttel. Er ist Mitorganisator und verrät, was am Samstag, 11. Dezember, ab 16.30 Uhr in Gifhorn passieren soll. Dann setzt sich auf dem Parkplatz des Morada-Hotels Isetal ein Tross aus etwa 20 Quads und ATVs in Bewegung, um für Weihnachtsstimmung zu sorgen.

Route führt durch die Stadt und die Ortsteile

Die Route geht quer durch die Stadt. Unter anderem geht es über den Calberlaher Damm, Sonnenweg, Braunschweiger Straße, Schillerplatz und Allerstraße. Wichtig war den Organisatoren auch, einen Abstecher nach Gamsen und Kästorf zu machen. Bei der Diakonie werden sie einen Zwischenstopp einlegen und Geschenke für die dort lebenden Kinder und Jugendlichen übergeben.

Ziel: Mit dem Hobby Kindern eine Freude machen

Was steckt hinter der Aktion? „Noch sind wir hier in der Region etwas unbekannt“, sagt Kasper. Bundesweit gibt es die Initiative „Quadkinder“. Ihr Ansatz: Mit dem Fahrspaß als Hobby Gutes für Kinder tun. Den hiesigen Zusammenschluss gebe es seit drei Jahren. Etwa 30 Fahrer sind aktiv, weitere Ehrenamtliche helfen bei den Events.

Gifhorns Landwirte machten es 2020 vor: Mit weihnachtliche geschmückten Treckern fuhren sie durch weite Teile des Landkreises und sorgte für Freude. Quelle: Michael Franke

Aktionen fanden auch im Offroad-Park statt

Weit über Gifhorn hinaus fahren die Quadfahrer, nehmen Kinder mit auf Tour. Freiwillige Spenden gehen an die Wolfsburger Trostinsel, wo trauernde Kinder begleitet werden. Zuletzt starteten sie eine Aktion im Offroad-Park Wesendorf. 700 Euro kamen für die Trostinsel zusammen. Weil der Park nun schließt, suchen Kasper und seine Mitstreiter nun nach alternativen Plätzen in der Region.

Appell: Am Straßenrand an Corona-Regeln halten

Bei der Lichterfahrt durch Gifhorn am 11. Dezember werden keine Kinder als Sozius mitfahren können. Wegen der Corona-Lage appellieren die Verantwortlichen auch daran, dass am Straßenrand alle Regeln eingehalten werden. „Es wäre für alle Kinder schade, wenn wir abbrechen müssen, weil das Gedränge am Rand zu groß ist“, sagt Kasper. Auch die Landwirte planen wieder eine solche Weihnachtstour. Der Termin ist noch unklar. „Einige von uns werden das sicher auch wieder mit unterstützen“, sagt Kasper.

Von Andrea Posselt