Gifhorn

Seit Ende Juni gehören die grünen E-Scooter in Gifhorn zum Stadtbild. Doch nicht jedem scheint das zu passen. Ein großer Teil der Roller wurde beschädigt und damit unbrauchbar gemacht. Der Anbieter Bolt hat deshalb bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Schon seit Ende August gibt es in den sozialen Medien Meldungen, dass auf vielen Rollern die QR-Codes fehlen. Diese sind aber notwendig, um die Roller nutzen zu können. Viele Gifhorner waren in ihren Kommentaren verärgert über diese Art des Vandalismus – die von Anbieter Bold und der Stadt Gifhorn nun bestätigt wird.

Anbieter Bolt hofft auf schnellen Ermittlungserfolg der Polizei

„Wir können bestätigen, dass wir in Gifhorn vermehrt Probleme mit Vandalismus an den QR-Codes unserer E-Scooter hatten. Unser Betriebsteam hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet“, sagt ein Bolt-Sprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und man sei zuversichtlich, „dass diese Ermittlungen in Kürze zum Erfolg führen werden“.

Auch die Stadt Gifhorn ist über die Beschädigungen informiert. Laut Anbieter Bolt sei an 30 bis 40 von den 100 in Gifhorn stationierten Fahrzeugen der QR-Code beschädigt oder zerstört worden – die E-Scooter waren nicht mehr einsatzbereit. Bolt habe daraufhin alle E-Scooter eingesammelt und wenige Tage später in kleinerer Stückzahl wieder in der Stadt verteilt.

„Wir als Stadt haben abgesehen von den zerstörten QR-Codes und einem Roller, der in die Aller geworfen wurde, keine Hinweise auf Beschädigungen erhalten“, sagt Mario Steinhoff, Verkehrsbeauftragter der Stadt. Auch im Fachbereich Ordnung seien bislang „so gut wie keine Hinweise“ eingegangen.

Stadt Gifhorn und Anbieter Bolt setzen weiter auf die E-Scooter

Die Stadt sieht die E-Scooter trotz der Vandalismus-Fälle weiter als gute Ergänzung im Bereich der Mikromobilität. „Deshalb würde ich mir wünschen, dass alle sorgsam damit umgehen und die Roller genauso behandeln würden, als wären es ihr eigenen. Es wollen doch möglichst viele damit fahren und der nächste freut sich, wenn er ein intaktes Gefährt übernehmen kann“, sagt Steinhoff und weist auf die Regeln hin: „E-Scooter fahren in der Fußgängerzone und auf Gehwegen ist nicht erlaubt und die Roller müssen ordnungsgemäß abgestellt werden.“

Und Anbieter Bolt? Die ersten Wochen des Betriebs in Gifhorn hätten gezeigt, „dass die Bürgerinnen und Bürger unser E-Scooter-Angebot gern und viel nutzen möchten“. Daher sei Bolt zuversichtlich, „dass dieser Vandalismus uns nicht davon abhalten wird, auch weiterhin unserer Dienstleistung in Gifhorn anbieten zu können“.

Von Christian Albroscheit