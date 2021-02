Pünktlich zum Valentinstag: Die Gifhorner Blumenläden öffnen wieder

Gifhorn

Zahllose Veranstaltungen fallen wegen Corona aus. Und auch beim Fasching sieht es eher nicht so lustig aus. Dem Valentinstag dagegen kann Corona offenbar nicht viel anhaben. Die Blumenläden haben wieder geöffnet – und viele Gifhorner nutzten die sich kurzfristig bietende Gelegenheit am Wochenende, doch noch einen duftenden Gruß für liebe Menschen zu besorgen. Auch am Valentinstag am Sonntag ist geöffnet, und anschließend wieder wie gewohnt.

„Wir haben zwar wenig Laufkunden im Moment, aber trotzdem gut zu tun. Wir binden Sträuße für Fleurop, die am Sonntag ausgeliefert werden“, erzählt Lidia Jegel von „Blumenfantasie“. An Ware zu kommen war für sie kein Problem, sagt sie. Allerdings muss sie höhere Einkaufspreise bezahlen, denn die frischen Blumen werden vor allem aus dem Ausland geholt. Gefragt am Wochenende: vor allem rote Rosen. „Der Klassiker zum Valentinstag“, sagt sie. Aber auch gemischte Sträuße in den aktuellen Farben der Liebe – Pink, Rot und Rosa – sind gefragt.

Im persönlichen Gespräch viel besser beraten

Das Gefühl, dass viele Kunden gar nicht wissen, dass Blumenläden wieder öffnen dürfen, haben Annerose Topaloglu und Petra Hermann von „Floristik pur“. „Die, die kommen, sind sehr dankbar, dass sie doch noch Blumen am Valentinstag verschenken können.“ Allerdings glauben Annerose Topaloglu und Petra Hermann auch, dass das winterliche Wetter mitverantwortlich dafür sei, dass nicht ganz so viele Kunden wie in den Vorjahren einkauften. „Klar kann man das auch online machen, aber wir können im persönlichen Gespräch natürlich viel besser beraten“, betonen sie.

„Wir haben erst am Freitag verbindlich vom Ordnungsamt und von unserem Fachverband erfahren, dass wir wieder öffnen dürfen“, erklärt Maja Schilling vom Blumengeschäft „Maja“, wie kurzfristig das alles für sie und ihr Team war. „Da die Öffnung aber seit Mittwoch im Gespräch war, habe ich schon mal auf Verdacht eingekauft.“ Und der Laden wurde umgestellt – um die Abstandsregeln einhalten zu können. maximal zwei Kunden dürfen derzeit gleichzeitig im Laden sein. Schilling rät: Anrufen, bestellen, abholen. Das gehe schneller. „Für Sonntag vergeben wir Abholtermine im Zehn-Minuten-Takt. Da ist kaum noch was frei“, freut sie sich darüber, dass die Kunden auch so kurzfristig noch kommen würden.

Von Thorsten Behrens