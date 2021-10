Gifhorn

Die heftige Prügelei am Laubberg, die am Samstagnachmittag zu einem Polizei-Großeinsatz geführt hat, beschäftigt inzwischen Gifhorns Kripo. Zu dem Vorfall gibt’s derweil weitere Details.

„Abgespielt hat sich die Tat gegen 17.10 Uhr in einem Wäldchen des Laubberges auf der rückwärtigen Seite des Penny-Marktes an der Braunschweiger Straße“, berichtet Christoph Nowak von der Pressestelle der Gifhorner Polizei, alarmiert wurde die Polizei um 17.13 Uhr. In die Auseinandersetzungen seien sechs Männer verwickelt gewesen.

Mehrere Tatvorwürfe gegen drei der sechs Männer

Gegen drei dieser Männer – sie sind 19, 24 und 25 Jahre alt – laufe inzwischen ein Strafverfahren. „Ermittelt wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung“, so Nowak. Opfer ist ein 24 Jahre alter Mann. „Es soll vor der Prügelei auch eine Unterschlagung zum Nachteil des Opfers gegeben haben“, geht Nowak auf einen weiteren Tatvorwurf ein.

Der verletzte 24-Jährige und auch die übrigen Beteiligten – zwei der Männer würden als Zeugen vernommen – lehnten eine ärztliche Untersuchung und einen Transport ins Klinikum ab, so der Polizeisprecher. Im Einsatz seien vier Streifenwagen und auch ein Rettungswagen gewesen.

Von Uwe Stadtlich