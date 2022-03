Gifhorn/Hildesheim

Mit mehreren Schüssen soll der 48-jährige Angeklagte versucht haben, am 21. Oktober 2021 seinen Bekannten auf offener Straße in Gifhorn zu töten. Das jedenfalls wirft ihm die Staatsanwaltschaft Hildesheim vor. Seit gestern muss sich der Gifhorner wegen dieser Tat vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

„Es war wie eine Hinrichtung. Das hat mich psychisch fertig gemacht“, sagte ein 40-jähriger Zeuge noch sichtlich geschockt aus. Er war am Tattag mit dem Angeklagten gegen 13.40 Uhr auf der Straße Am Wasserturm unterwegs, als ihnen das spätere Opfer (46 Jahre) entgegenkam. „Die beiden haben sich schon immer gestritten, aber nie geschlagen“, sagte der 40-Jährige vor Gericht. Gemeinsam habe man sich vor der Tat immer wieder auf einem in der Nähe befindlichen Supermarkt-Parkplatz getroffen und Alkohol getrunken. Wenige Tage vor den Schüssen habe er vom späteren Opfer erfahren, dass der 46-Jährige den Angeklagten schlagen wolle. „Da ging es um irgendeine Sache aus dem Knast. Da wollte ich mich raushalten“, so der 40-Jährige weiter.

Schüsse in der Straße Am Wasserturm: Der 48-jährige Angeklagte steht jetzt vor Gericht. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Der zweit Meter große, kräftige Hüne ging auf den wesentlich kleineren Angeklagten zu

Schon von weitem habe der 46-Jährige am Tattag so gewirkt, als ob er dem Angeklagten eine reinhauen wolle, sagte der Zeuge. Seinen Rat, dem 46-Jährigen aus dem Weg zu gehen, habe der Angeklagte nicht befolgt, obwohl er unruhig geworden sei. Das spätere Opfer, ein zwei Meter großer und kräftiger Hüne, sei dann auf den wesentlich kleineren Angeklagten zugegangen. Wie die Waffe gezogen wurde, habe er nicht gesehen, so der Zeuge weiter. Zwei bis vier Schüsse habe er aber gehört.

Der erste Schuss traf den 46-Jährigen ins rechte Auge. Als er vornübergebeugt seine Hände schützend vor das Gesicht hielt, soll der 48-Jährige dicht vor ihm gestanden und weiter geschossen haben. „Er hat aus nächster Nähe von unten nach oben aufs Gesicht des 46-Jährigen geschossen“, so der Zeuge.

Schon eine Woche vorher soll ein Schuss gefallen sein

Dies bestätigte auch der 46-Jährige selbst. Mit dem Rettungshubschrauber sei er nach Magdeburg geflogen und dort dreimal am Auge operiert worden, um das Projektil zu entfernen. Eine weitere Schussverletzung habe er an der linken Schläfe davongetragen, ein Projektil blieb in seinem Handgelenk stecken. Er berichtete weiter, dass der Angeklagte bereits eine Woche zuvor auf ihn geschossen habe. Dies sei auf dem Supermarkt-Parkplatz geschehen. Angezeigt habe er dies nicht, sondern habe einfach mit anderen weitergetrunken.

Woher die Waffe der Marke Ekol stammt, konnten die Richter nicht klären. Mit ihr ist es möglich, Hartgummigeschosse zu verschießen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Verletzungen bei dem 46-Jährigen potentiell lebensbedrohlich waren. Er ist auf dem rechten Auge blind. Bis heute kann er Abstände schwer einschätzen, durch Gleichgewichtsstörungen geht er unsicher, kann nicht mehr Fahrrad fahren und hat Schwierigkeiten beim Lesen. Eine Entschuldigung des Angeklagten wollte er nicht annehmen. „Du hast mich zum Krüppel geschossen“, sagte er.

Am Donnerstag wird der Prozess mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt.

Von Bettina Reese