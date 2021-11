Hildesheim/Gifhorn

Es geht um schweren Raub, schweren Diebstahl und Körperverletzung. Die Richter der Strafkammer 9 des Landgerichts Hildesheim versuchen herauszufinden, ob beziehungsweise wie ein 26-jähriger Angeklagter aus dem Kreis Gifhorn beim Angriff auf seine Ex-Freundin ein Messer eingesetzt hat.

Erst mit einer Verzögerung konnte der zweite Prozesstag starten. Ein Zeuge aus dem Kreis Gifhorn war nicht wie geplant um 9 Uhr erschienen. Die Vorsitzende Richterin hatte schon die Polizei beauftragt, den 24-Jährigen abzuholen, da erschien er im Gerichtssaal. Seine Entschuldigung: ein Zugausfall. Die Richterin monierte zwar einen fehlenden Anruf, verhängte aber kein Ordnungsgeld.

Zeuge: „Der Angeklagte war gleich aggressiv“

Der Zeuge war in der Gruppe, die die Ex-Freundin des Angeklagten am Tattag, dem 27. November 2019, begleitete. Eine Tüte mit persönlichen Sachen habe die Ex-Freundin dem Angeklagten zurückbringen wollen. „Der Angeklagte war gleich aggressiv, ist zuerst auf meine Freundin losgegangen, hat sie geschubst“, sagte der 24-Jährige vor Gericht. Der Angeklagte soll sein Handy vermisst und von seiner Ex-Freundin zurückgefordert haben.

Zuerst gab es Handgreiflichkeiten. Dann soll der Angeklagte versucht haben, dem Zeugen eine Kopfnuss zu verpassen. Er habe ausweichen können. Seine Ex-Freundin soll der Angeklagte an den Haaren ziehend zu Boden gedrückt haben. Selbst die Mutter des Angeklagten konnte ihn nicht beruhigen. Erst als der Kumpel des Zeugen nach einer Kopfnuss des Angeklagten aus der Nase blutete, wurde die Polizei gerufen. Sie beruhigte die Lage. Der Angeklagte ging ins Haus, die Gruppe machte sich auf den Weg zum Auto. Als die Polizei weg war, lief der Angeklagte hinter der Gruppe her, attackierte seine Ex-Freundin. Eine klare Erinnerung, ob da ein Messer eingesetzt wurde, hatte der Zeuge nicht. Kurz nach der Tat hatte er aber bei der Polizei ausgesagt, ein Messer gesehen zu haben. Auch seine 21-jährige Freundin konnte sich als Zeugin nicht an Details erinnern. Auf Nachfrage musste sie zugeben, kein Messer gesehen zu haben. Ihr sei da wohl etwas durcheinander geraten.

Prozess-Fortsetzung am Donnerstag

Ein 37-jähriger Polizist hingegen erinnerte sich genau: „Das Opfer hat als Tatmittel ein Messer genannt“, sagte er. „Sowohl das Opfer als auch einer aus der Gruppe hatte von einem Messer gesprochen“, sagte auch seine 21-jährige Kollegin als Zeugin aus. Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt.

Von Bettina Reese