Gifhorn

Freitagabend ein Autokorso mit Lautsprecherdurchsagen, Samstagnachmittag Kundgebung auf dem Marktplatz mit anschließendem Umzug zur Braunschweiger Straße und weiter zum Schützenplatz: Gifhorn stand am Wochenende im Zeichen von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei informierte unter anderem über Twitter live darüber.

Der Startschuss fällt am Nachmittag auf dem Marktplatz. Veranstalter Matthias Stoll begrüßt die Passanten und ruft gleich mal Freiwillige auf, sich als Ordner zu betätigen. „Dann muss ich euch auch darüber informieren, welche Auflagen gelten.“ Zwischendurch tönen Protestsongs aus den Lautsprechern.

Marsch vom Marktplatz zur Braunschweiger Straße: Die Kundgebung gegen Masken und Impfung zog sich am Samstag durch die ganze Innenstadt. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Polizei schätzt die Zahl der Menschen auf dem Marktplatz auf 120 bis 150. Unklar ist, wie viele gezielt zur Kundgebung gekommen und wie viele zufällig oder aus Neugierde da sind. Zum Schluss, nach Gedenken der „Impftoten“ an der Braunschweiger Straße und der abendlichen Party auf dem Schützenplatz, werden die Beamten melden, beim Rückmarsch 60 Leute gezählt zu haben.

„Von denen hat wohl niemand jemanden aus der Familie verloren“

Eine Passantin auf dem Marktplatz fragt derweil bei den Beamten nach, ob der Autokorso am Abend zuvor genehmigt war – einschließlich der Lautsprecher-Beschallung, die auch durch geschlossene Fenster gedrungen sei. Das bekommt sie bestätigt. „Ist ja schlimm“, wendet sie sich ab und geht die Fußgängerzone in Richtung Süden weiter. „Von denen hat wohl niemand jemanden in der Familie verloren.“

Eine weitere Passantin beschwert sich bei der Polizei, dass es kein Alkoholverbot gibt. Sie befürchtet anhand des Alkoholkonsums einer Gruppe junger Männer Probleme. „Wir wollen doch nicht, dass das eskaliert.“

Kinder leiden unter Corona-Maßnahmen: Bei der Protestkundgebung ging es aber nicht allein darum. Quelle: Lea Behrens

Viel Applaus für Redner am „offenen Mikrofon“

Im ersten Teil kommen Protestwillige auf dem Marktplatz am „offenen Mikrofon“ zu Wort. Ein Mann fordert lautstark: „Kinder brauchen Lebensmut und keine Angst vor dem Tod.“ Sie sollten frische Luft einatmen und mit ihresgleichen toben dürfen. Ein anderer Redner verweist unter Johlen auf die NS-Vergangenheit des Robert-Koch-Instituts – auch eine Führungskraft aus der Zeit des Dritten Reichs habe in Nürnberg auf der Anklagebank gesessen. Ein weiterer Teilnehmer stimmt in Opernmanier ein Lied an.

Zwischendurch spielen Veranstalter Matthias Stoll und seine Mitstreiter immer wieder Audio-Botschaften ab im Stil von der „Sendung mit der Maus“, zu erkennen auch an der bekannten Titelmelodie. Darin verbreiten sie ihre Sicht – und ihre Fakten – der Dinge. Protestsongs gibt es auch während des Umzugs, den nicht nur die Streifenwagen der Polizei, sondern auch jene beiden Lautsprecherwagen vom Autokorso am Abend zuvor begleiten.

Mit „Jerusalema“ durch die Stadt marschieren

Auch der bekannte Song „Jerusalema“ – zahlreiche Institutionen hatten nach Youtube-Tanzvideos mit diesem Titel Copyright-Ärger bekommen – begleitet Verstärker-getrieben den Zug. Ein schon leicht heiserer und nicht mehr ganz geradeaus gehender junger Mann hat etwas Mühe, mit seinem Megafon dagegen anzuschreien, um seine Message „Erniedrigung“ und „Unterdrückung“ in Richtung Schillerplatz zu tragen.

Von Dirk Reitmeister