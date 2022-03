Gifhorn

Der naturdenkmalgeschützte Park am historischen Gifhorner Welfenschloss wird noch attraktiver. Dafür wird eine hohe Summe investiert. Die Arbeiten laufen seit dem vergangenen Jahr. Inzwischen ist viel passiert. Das Projekt soll im Sommer 2022 abgeschlossen werden.

Das Areal rund um das Schloss ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und auch von touristischer Bedeutung. Darum wird seit dem Spätsommer 2021 kräftig investiert, um Wege und Anlagen barrierefrei umzugestalten und noch schöner zu machen. Viele Arbeiten sind bereits erledigt, doch bis zur endgültigen Fertigstellung in den Sommermonaten gibt’s noch viel zu tun.

„Ein Projekt für Gifhorn“

„Es ist ein Projekt für Gifhorn“, weiß Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter um die Bedeutung des Vorhabens. „Inzwischen wurden etwa 1.200 Meter barrierefreie Wege, sechs Pausenstationen und mehrere Bankinseln neu hergerichtet“, zählt Schildwächter auf. Die Wegebearbeitung sei im Wesentlichen abgeschlossen. „Bereits jetzt ist festzustellen, dass die barrierefreie Wegesanierung sehr gut angenommen und genutzt wird“, ist Schildwächter zufrieden.

Wer durch den Schlosspark spaziert, kann Teile der neuen „Möblierung“ bereits in Augenschein nehmen. Auf gepflasterten Flächen wurden bereits Bänke montiert und aufgestellt, Tische kommen in den nächsten Tagen noch dazu. „Die individuell für den Landkreis Gifhorn angefertigten Außentische wurden in einer Werkstatt von Mitarbeitenden mit Behinderungen hergestellt“, so Schildwächter.

Erhebliche Lieferprobleme

Immer wieder aufkommende Materialengpässe mit erheblichen Lieferschwierigkeiten seien für das Projekt und die beteiligten Firmen allerdings eine Herausforderung gewesen. Zwei Monate Verzögerungen habe es beispielsweise bei der Herstellung der barrierefreien Außenbanktische gegeben, so der Kreis-Sprecher.

Wie geht’s in den kommenden Wochen weiter? – „Im Frühjahr sind noch einige Bäume im Schlosspark zu pflanzen“, erklärt Jan-Niklas Schildwächter. Zudem werde noch eine Wasserfontäne im Schlossgraben installiert. Bisherige Planungen sehen vor, dass die Fontäne im Betrieb eine Höhe von sechs Metern erreicht und durch LED-Beleuchtung in den Abendstunden gut zu sehen ist.

Mehr Sicherheit durch Rundweg-Beleuchtung

Schildwächter kündigt zudem eine Rundwegbeleuchtung direkt am Schlossgraben an, um in der Dunkelheit die Sicherheit für Spaziergänger zu erhöhen. Masten für die neuen Lampen stehen bereits, Stromkabel wurden ebenfalls schon verlegt. „Neben diesen Leistungen werden noch kleinere diverse Akzente im und um den Schlosspark arrangiert“, kündigt Schildwächter an.

„Durch eine baubegleitende Kostenüberwachung konnten einzelne Kostensteigerungen weitgehend aufgefangen werden“, erklärt Schildwächter. Das Maßnahmenbudget von 330.000 Euro könne voraussichtlich eingehalten werden. Möglich wird das Vorhaben jedoch erst durch eine kräftige Finanzspritze aus Hannover: Mit Fördergeld in Höhe von 200.000 Euro unterstützt das Land Niedersachsen die touristische Maßnahme. Die endgültige Fertigstellung des Projektes ist im Sommer vorgesehen.