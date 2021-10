Projekt Gifhorner Stolpersteine: Jetzt steht der Ablauf der Verlegung am 6. Oktober fest

Gifhorn

Seit 2018 ist eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt, die Geschichte des Nationalsozialismus in der Stadt Gifhorn aufzuarbeiten. Mit dem Projekt „Stolpersteine für Gifhorn“ soll der Opfer der Nationalsozialisten gedacht werden. Die ersten neun Stolpersteine sollen am Mittwoch, 6. Oktober, durch den Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt werden. Am Donnerstag stellten Stadt und Arbeitsgruppe die druckfrische Broschüre zum Projekt sowie den Ablaufplan der Verlegung vor.

So läuft die erste Stolperstein-Verlegung in Gifhorn ab Die ersten neun Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus in Gifhorn werden am Mittwoch, 6. Oktober verlegt. Hier ist der Ablauf: Beginn ist um 14 Uhr mit dem Empfang für die zehn Angehörigen von Alice Nathansohn, die als Jüdin im KZ Auschwitz ermordet wurde, durch Bürgermeister Matthias Nerlich, Ratsvertreter und die Mitglieder der Arbeitsgruppe. Die Verlegung des Stolpersteins für Erich Lehmann erfolgt um 15 Uhr am Schillerplatz. Zwei Stolpersteine – für Willy und Hedwig Redlich – werden um 15.20 Uhr vor der Aller-Zeitung verlegt. In der Torstraße erfolgt die Verlegung der Stolpersteine für Alice Nathansohn und Bertha Müller um 15.50 Uhr. Gleich vier Stolpersteine werden in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr an der Kästorfer Diakonie verlegt – und zwar am Hagenhof, am Hofweg, am Haus Isenwald und an der Jugend- und Familienhilfe. Im Anschluss findet von 17.30 bis 18 Uhr eine ökumenische Andacht mit Vertretern der katholischen, der evangelisch-lutherischen Kirche sowie der jüdischen Gemeinde Wolfsburg in der Lazarus-Kirche der Diakonie statt. Einen öffentlichen Vortrag zum Projekt „Stolpersteine“ hält der Künstler Gunter Demnig um 19.30 Uhr im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig, es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

3500 Exemplare wurden von der 62-seitigen Dokumentation gedruckt. Sie enthält neben den Lebensläufen der neun Opfer, für welche die ersten Stolpersteine verlegt werden, unter anderem auch zwei Aufsätze zu den Themen „Gifhorn im Nationalsozialismus“ und „Die Kästorfer Anstalten im Nationalsozialismus“. Hunderte Exemplare hat Dr. Klaus Meister, Leiter des Fachbereichs Kultur der Stadt, noch am Donnerstag an Schulen in der Stadt verteilt. Diese wollen das Thema im Unterricht weiter behandeln. Die Broschüre ist kostenlos in der Gifhorner Stadtbücherei erhältlich.

„Ein Meilenstein der Geschichtsaufarbeitung“

„Das ist ein Meilenstein, was die Aufarbeitung der Gifhorner Stadtgeschichte angeht“, nannte Bürgermeister Matthias Nerlich die Verlegung am 6. Oktober. Es sei nicht immer angenehm, Geschichte aufzuarbeiten, und ihm sei durchaus auch Kritik begegnet. Doch genau deshalb sei diese Aufarbeitung umso wichtiger.

Für Professor Dr. Manfred Grieger, Mitglied der Arbeitsgruppe, stellt die Verlegung einen wichtigen Schritt dar, um den Begriff des Opfers über die Todesopfer hinaus zu führen. „Wir werden uns weiteren Gruppen widmen, den politisch Verfolgten, den Inhaftierten im Gerichtsgefängnis, den erbbiologisch Untersuchten“, nannte er Beispiele. Und Willy Knerr, ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe, hält das Projekt für wichtig, weil es Menschen schwer falle, sich sechs Millionen ermordete Juden vorzustellen – Einzelschicksale dagegen nicht.

Viele Zwangssterilisationen in der Diakonie Kästorf

Eine besondere Rolle kommt auch der Diakonie in Kästorf zu. Dort fand zwar laut Vorstand Dr. Jens Rannenberg keine Euthanasie – also Ermordung von Menschen mit Behinderungen – statt, doch 69 Menschen aus der Diakonie wurden zwangssterilisiert. „An dieses Leid sollen die Stolpersteine erinnern und dazu anregen nachzudenken, ob wir heute denen helfen, die Leid erfahren.“ Vier Stolpersteine werden an der Diakonie verlegt – 65 weitere sollen laut dem Diakonie-Historiker Dr. Steffen Meyer noch folgen: „Die verlegen wir dann selbst mit den Bewohnern.“

Von Thorsten Behrens