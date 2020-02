Gifhorns Polizei ist mit ihrer Ermittlungs-Kleinarbeit einen ordentlichen Schritt voran gekommen: Nun steht fest, wie viele Postsendungen der diebische Bote voriges Jahr in Gifhorn ausgeplündert hat.

So viele Briefe soll der diebische Bote geplündert haben

Postskandal - So viele Briefe soll der diebische Bote geplündert haben