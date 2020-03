Ganoven haben es im Landkreis schwer

Gifhorn

Die Menschen im Landkreis leben in einer der sichersten Regionen in Niedersachsen. Beleg ist die Kriminalstatistik: Bereits zum achten Mal in Folge liegen die Fallzahlen unter der „Neuntausender-Marke“. Mit 6669 Delikten gibt’s einen Tiefstand – parallel dazu klärten die Ermittler eine hohe Zahl von Fällen auf.

Eine tolle Quote

„Die Aufklärungsquote ist mit 65,95 Prozent so gut wie noch nie“, lobt Gifhorns Polizeichef Thomas Bodendiek die engagierte Arbeit seines gesamten Teams – darunter 240 Beamtinnen und Beamte. Gemeinsam mit Kripo-Leiterin Christin Bartels und Analyse-Experte Martin Hesse präsentierte der Inspektionsleiter am Dienstag die polizeiliche Kriminalstatistik für 2019.

Registrierte Straftaten

Zufrieden ist die Polizeiführung mit der „Häufigkeitszahl“: Sie bildet die Anzahl der registrierten Straftaten pro 100 000 Einwohner ab und liegt im Kreis bei 3961. „Eine leichte Erhöhung um 0,66 Prozent – dennoch ein Tiefstwert der letzten zehn Jahre“, verweist Hesse auf eine hohe und messbare Sicherheit im Landkreis.

Die Stadt führt

Wie auch schon in den Vorjahren gab’s die meisten Straftaten in der Stadt Gifhorn (2861 Fälle, 41 Prozent), gefolgt von Meinersen (728 Fälle, zehn Prozent) und Meine (701 Fälle, zehn Prozent). Bei den Taten spielten erneut Rohheitsdelikte mit 1274 Fällen eine besondere Rolle. Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Diebstahl, Körperverletzung und Stalking beschäftigten die Polizei – und die klärte 92,94 dieser Fälle erfolgreich auf.

Ein Mord dabei

2019 wurden zudem sieben Straftaten gegen das Leben (Vorjahr neun Fälle) bearbeitet „Dabei handelte es sich in vier Fällen um versuchte Totschlagsdelikte sowie in zwei Fällen um fahrlässige Tötungen, eine Tat wird unter dem Deliktfeld Mord geführt“, so Hesse. „Alle Taten wurden aufgeklärt“, ergänzt Kripo-Chefin Christin Bartels.

Hohe Zahl an Sexualdelikten

48 Sexualdelikte (42,1 Prozent) mehr als im Vorjahr: Diesen erheblichen Anstieg in 2019 erklärt die Polizei „mit einem größeren Umfangsverfahren“ und Ermittlungen gegen ein Erzieher-Ehepaar, welches Kinder missbraucht haben soll und inzwischen vor Gericht steht. Bearbeitet wurden insgesamt 23 Vergewaltigungen, 17 sexuelle Nötigungen, 14 sexuelle Belästigungen, 47 Fälle von sexuell missbrauchten Kindern sowie 46 Fälle von Verbreitung pornografischer Schriften.

Zahl der Körperverletzungen

Mit 883 Taten bewegen sich die Körperverletzungsdelikte auf Vorjahresniveau. „Die Aufklärungsquote sank leicht um 0,77 Prozent auf 93,77 Prozent“, weiß Analysefachmann Martin Hesse. Mehr Aufklärungsarbeit und ein geändertes Anzeigeverhalten: Weil häusliche Gewalt nicht länger tabuisiert werde, habe es in den letzten zehn Jahren einen Anstieg der Fallzahlen auf aktuell 250 Taten gegeben. Hesse: „In 71 Prozent waren Frauen die Opfer.“

Mehr Raub-Fälle

Mehr zu tun hatten die Ermittler mit Raubdelikten – dort erhöhten sich die Fallzahlen um zwölf auf 43 Fälle. Den größten Anstieg gab’s beim räuberischen Diebstahl (13 statt sieben Taten). Meistens seien Geschäfte betroffen gewesen. Anhaltspunkte für eine Straftatenserie sieht die Polizei nicht. Vielmehr setzten die Täter eine höhere kriminelle Energie ein, um Beute zu machen.

Gewalt gegen Polizei

Gewalt gegen Polizeibeamte hat erneut zugenommen. 44 Fälle gab’s 2019, „nur“ 35 waren es im Vorjahr. Aus diesen Taten gingen 78 Beamtinnen und Beamte als Opfer hervor. „Eine Entwicklung, die erschreckend ist und die ich mit großer Sorge sehe“, sagt Bodendiek. Viele der Opfer hätten zum Teil schwere Verletzungen erlitten und seien länger ausgefallen.

Erfreuliche Zahlen

Erfreuliche Entwicklung bei der Zahl der Diebstahlsdelikte: Sie sind mit 2154 Fällen auf dem niedrigsten Stand der letzten Jahre. Auch beim schweren Diebstahl (gestohlen wurden auch hochwertige Baumaschinen) sanken die Zahlen im Vorjahresvergleich um 132 auf 886 Fälle. Bartels: „Zum Teil hatten wir es mit überörtlichen Banden zu tun.“ Und auch die Zahl der Wohnungseinbrüche ging zurück: Nach einem Anstieg der Taten in 2018 ging’s mit den Fallzahlen 2019 drastisch in den Keller: Es gab 183 Taten (Vorjahr 357, minus 48,7 Prozent).

Der Enkeltrick

Weitere Aufgabengebiete der Ermittler: schwerer Autodiebstahl (34 Fälle), Raddiebstahl (347 Fälle), Vermögens- und Fälschungsdelikte (1114 Fälle) und Computerkriminalität (120 Fälle). 52 Mal gab’s 2019 den Enkeltrick, zudem 81 Abzock-Versuche von falschen Polizisten. Opfer waren acht Mal alte Menschen – 314 000 Euro wurden ergaunert.

Von Uwe Stadtlich